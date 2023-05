Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com otimismo sobre acordo para dívida nos EUA

19/05/2023 | 07:08



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 19, ainda em meio a expectativas de que os EUA chegarão a um acordo sobre o teto de sua dívida.

O índice japonês Nikkei subiu 0,77% em Tóquio, a 30.808,35 pontos, atingindo o maior patamar desde agosto de 1990, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,89% em Seul, a 2.537,79 pontos, em seu quinto pregão consecutivo de ganhos, e o Taiex registrou alta de 0,45% em Taiwan, a 16.174,92 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram mistos, pressionados por recentes dados mostrando que a recuperação da segunda maior economia do mundo perdeu força. O Xangai Composto recuou 0,42%, a 3.283,54 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesto avanço de 0,12%, a 2.031,10.

Em Hong Kong, o Hang Seng também contrariou o viés positivo da região asiática e caiu 1,40%, a 19.450,57 pontos, pressionado por ações de tecnologia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que está no Japão para participar de reunião de cúpula de líderes do G7, vem demonstrando confiança de que chegará a um acordo com a oposição republicana para elevar o teto da dívida federal e evitar uma situação de calote.

Já o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, sinalizou nesta quinta-feira, 18, que um eventual projeto de lei sobre a questão do teto poderá ir à votação na próxima semana.

Na quinta, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em alta pelo segundo dia consecutivo, apoiadas pelo otimismo de que o atual impasse em Washington será superado.

Na Oceania, o mercado australiano ficou no azul nesta sexta, com a ajuda de ações financeiras. O S&P/ASX 200 avançou 0,59% em Sydney, a 7.279,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires