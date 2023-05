Maiara e Maraisa fazem participação especial em Vai na Fé e visitam mansão de Lui Lorenzo

18/05/2023 | 19:11



Lui Lorenzo está com tudo! Nesta quinta-feira, dia 18, o público vai acompanhar um encontro de milhões entre Lui Lorenzo e a dupla, Maiara e Maraisa, que foram convidadas por Vitinho, personagem vivido por Luis Lobianco, para um churrasco surpresa na mansão do cantor.

Após ter o seu pedido de casamento negado por Sol, Lui Lorenzo amarga uma tristeza profunda. A tristeza é tanta que ele chegou a publicar um vídeo avisando que iria largar os palcos por um tempo. Para Vitinho, agora seu novo empresário, o encontro com as cantoras pode dar um ânimo no filho de Wilma. Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira, dia 18, o encontro com a dupla surpreende a todos, e acaba servindo como uma luz no fim do túnel para Lui.

No encontro, Lui conta sua triste história para as irmãs, e elas reconhecem no desabafo as letras de suas músicas, e não demora muito para que o trio pegue o violão para cantar junto, embalado pelo ritmo da sofrência. Após o show particular, as cantoras sugerem que Lui aproveite a dor do momento como inspiração para a criar uma nova música, e contam que pelas estradas desse país, longe de tudo, elas compõem suas músicas.

José Loreto, ator que interpreta Lui Lorenzo, usou as redes sociais para mostrar um pouco como foi o encontro com as sertanejas, e pelo jeito se divertiu muito.

Segura esse trio!!! Lui Lorenzo + Maiara e Maraisa!!! Vocês são incríveis. Obrigado pela generosidade? Talento que inspira!!! Vamossss.