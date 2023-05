Capa da Vogue Britânica, Miley Cyrus relembra fase polêmica durante a série 'Hannah Montana'

18/05/2023 | 18:15



A revista Vogue Britânica anunciou nesta quinta-feira, 18, que Miley Cyrus acaba de estrelar a capa da edição de junho. Durante entrevista à publicação, a cantora de 30 anos falou sobre vários assuntos, entre eles, do fenômeno que foi a série Hannah Montana, dos anos 2000, em que protagonizou e se tornou ícone da infância e adolescência de muita gente; além das polêmicas em que esteve envolvida durante esse período.

"Carreguei um pouco de culpa e vergonha em torno de mim por anos por causa de quanta controvérsia e chateação eu realmente causei. Agora que sou adulta percebo quanto fui duramente julgada. Fui duramente julgada quando criança por adultos e agora, como adulta, percebo que nunca julgaria uma criança dessa forma", comentou a artista.

Já na época, a estrela pop era capaz de lotar estádios e palcos ao redor do mundo com suas performances. Os shows das turnês Hannah Montana & Miley Cyrus: Concerto do Melhor dos Dois Mundos fizeram tanto sucesso que inclusive viraram um documentário. Miley teve sua carreira administrada por sua mãe Tish e também contou com o apoio do pai, o famoso cantor de country Billy Ray Cyrus.

Com o passar dos anos, Miley se viu no papel de construir sua própria imagem, desvinculada do que foi moldado durante sua carreira na televisão. "Estava criando atenção para mim porque estava me separando de um personagem que eu havia interpretado. Qualquer um, quando tem 20 ou 21 anos, tem mais a provar: 'Eu não sou meus pais.' 'Eu sou quem eu sou'", destacou.

A estrela também comentou que passou a viver a vida para si mesma, sem tentar agradar ou atender expectativas da mídia e até mesmo dos próprios fãs. "Como cantar para centenas de milhares de pessoas não é realmente o que eu amo. Não há conexão. Depois do último show que fiz (em 2014), eu meio que me questionei sobre isso. Quero viver minha vida para o prazer ou realização de outra pessoa que não seja a minha?", disse.