Lore Improta posta vídeo super fofo de Liz no palco durante show de Léo Santana

18/05/2023 | 18:10



Todo mundo sabe que Lore Improta e Léo Santana são um verdadeiro casalzão. E durante a noite da última quarta-feira, dia 17, a dançarina fez questão de compartilhar em suas redes sociais um momento pra lá de fofo.

Isso mesmo, Lore Improta mostrou para os seus fãs e seguidores do Instagram, um vídeo em que Liz - filha do casal - aparece no palco durante um show do papai. A criança mostrou que tem mesmo um sangue artístico em suas veias.

Logo de cara, a pequena Liz demonstra uma certa timidez, mas nem demora muito para que ela se solte, e logo em seguida fica toda felizinha e até batendo palminhas. Os fãs, claro, ficaram completamente alucinados com tamanha fofura!