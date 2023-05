Irritada, Kate Middleton não fez reverência à Rainha Camilla em coroação

18/05/2023 | 18:10



Mais uma polêmica na família real! Dessa vez, Tom Bower, autor especialista em assuntos da realeza britânica, afirmou que Kate Middleton teria se irritado com a Rainha Camilla e, por esse motivo, não fez reverência à rainha na coroação do Rei Charles III.

O assunto foi abordado no programa em um programa de TV, mas divulgado pelo New York Post. Segundo ele, a esposa do príncipe William não gostou da organização do evento e do fato de só conseguir chamar quatro membros de sua família, enquanto a rainha levou uma galera.

- Camilla trouxe 20 familiares para a coroação e havia quatro Middletons, disse ele no programa, confirmando que a irmã e o irmão de Kate não puderam levar acompanhantes.

- Se você olhar para a filmagem da coroação, enquanto o rei e a rainha deixam os tronos e se dirigem para a saída da Abadia de Westminster, você verá que todos se curvam e fazem reverências ao rei e ninguém move um membro, um músculo, quando Camilla passa. E isso porque eles estavam com raiva de Camilla.

E não parou por aí, já que o biógrafo ainda falou sobre o discurso do Príncipe William no dia seguinte da coroação:

- E o que foi ainda mais notável é que, no show de Windsor no dia seguinte, William não fez nenhuma referência à rainha Camilla [em seu discurso]. Portanto, há uma tensão aí.

Kate Middleton fala sobre os filhos

A revista People afirmou que Kate já aprendeu a lidar com a personalidade dos seus filhos.

- É preciso aprender a lidar com as diferentes características e diferentes necessidades e habilidades de cada um, mesmo com três filhos pequenos, declarou ela. Vale pontuar que os herdeiros chamaram atenção durante a coroação do avô.

Kate Middleton também falou sobre a dificuldade que sente em falar em público:

- Falar em público não é uma coisa natural para muita gente, e ainda estou trabalhando em como projetar. Não importa o que você tenha ou perceba como indivíduo, você ainda terá essas inseguranças e precisará dessas ferramentas de aprendizado que acontecem ao longo da vida.