Com gol de Bruno Guimarães, Newcastle derrota Brighton e se aproxima da Liga dos Campeões

O Newcastle ficou mais perto de obter uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, nesta quinta-feira, ao vencer em seu campo o Brighton & Hove Albion, por 4 a 1, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Newcastle alcançou os 69 pontos na terceira colocação, atrás apenas do líder Manchester City (85 pontos) e Arsenal (81). A equipe abriu três pontos do Manchester United e quatro do Liverpool a duas rodadas do final. O Brighton permanece com 58, em sexto lugar. Quatro times ingleses disputam a maior competição de clubes da Europa.

O jogo foi muito bem disputado o tempo todo. Os dois primeiros gols do Newcastle saíram no primeiro tempo em lances de bola parada. Aos 22 minutos, após escanteio pela esquerda, o atacante Undav desviou de cabeça contra a própria meta. Aos 50, Trippier bateu falta pela direita e Burn subiu para cabecear firme: 2 a 0.

O Brighton não se entregou e foi para o ataque. Logo aos seis minutos, Gilmour fez linda assistência para Undav, que carregou a bola e concluiu na saída do goleiro Nick Pope.

A partir daí, a disputa ficou aberta com as duas equipes se revezando no ataque. Nos minutos finais, o Brighton se jogou ainda mais à frente e abriu espaços para os contragolpes do Newcastle. Aos 44, foi fatal. Almirón escapou pela direita e lançou Wilson, que fez 3 a 1. Foi o 18º gol do atacante no Inglês. Ele marcou 11 gols nos últimos dez jogos.

E ainda teve tempo para gol brasileiro na partida. Em nova escapada de Wilson, o atacante serviu Bruno Guimarães, que bateu bonito na corrida: 4 a 1.