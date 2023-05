Vera Fischer compartilha foto antiga em praia de nudismo e critica a internet: Patético!

18/05/2023 | 17:10



Todo mundo sabe que Vera Fischer é um verdadeiro mulherão e que no auge dos seus 71 anos, ela não tem vergonha de seu corpo e muito menos do que as pessoas vão pensar sobre ela. E vamos combinar que a artista está certíssima.

Em uma recente publicação nas redes sociais, Vera Fischer postou uma foto em que está completamente nua em uma praia na Grécia, nos anos de 1980, e teve que colocar três pontinhos de censura por cima da imagem por conta das regras da rede social.

Na publicação, a atriz que está bem jovem estava fazendo um passeio em uma praia de nudismo e o click é do momento em que ela acaba de sair do mar totalmente sorridente. E por conta dos pontos que teve que cobrir por causa da rede social, Vera demonstrou um certo descontentamento e escreveu:

Serifos Grécia ?1982. Patético!!! Você ter que por tarja porque, mesmo em uma ilha de nudismo, esse instrumento chamado internet não permite mostrar seu natural.

Os fãs rapidamente lotaram a publicação com vários elogios e frisaram a beleza da artista. Uma internauta até elogiou que naquela época não tinha uma imensidão de possibilidade de tratamentos estéticos igual hoje em dia e que o corpo de Fischer estava completamente natural.

O corpo belo e natural sem trocentas lipos hd, full hd, HDTV, led, lad e afins.