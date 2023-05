Fiuk compartilha fotos ao lado de Charlize Theron, John Cena e Daniela Melchior na estreia de Velozes e Furiosos 10

18/05/2023 | 17:10



Como você acompanhou, Fiuk recentemente compartilhou alguns momentos em suas redes sociais realizando um dos sonhos de sua vida. No Instagram, o irmão de Cleo Pires, contou que teve a oportunidade de participar da estreia de filme Velozes e Furiosos 10, que aconteceu em Roma, na Itália.

Em suas postagens, Fiuk aparece conhecendo um dos carros do filme e aproveita para mostrar como é o interior do famoso veículo dirigido por grandes nomes do cinema. O Dodge Charger é um dos carrões dirigido por Dominic Toretto, personagem de Vin Diesel nos filmes.

Sendo um amante declarado de automobilismo, drift e carrões o ator aproveitou o evento e, na última quarta-feira, dia 17, postou mais registros do momento, dessa vez, ao lado do elenco do 10º filme da franquia. Junto com Charlize Theron, John Cena e Daniela Melchior, Fiuk não escondeu a emoção em conhecer alguns de seus ídolos.

Cuidado com o que você sonha porque um dia pode virar realidade, declarou o filho de Fábio Jr. na legenda da publicação.