Fitch rebaixa rating dos bancos Western Alliance, PacWest e Trustmark nos EUA

A Fitch Ratings rebaixou a classificação de três bancos regionais dos Estados Unidos: o Western Alliance Bancorporation (de BBB+ para BBB-), que nesta semana informou entrada de depósitos; o PacWest Bancorp (de BBB- para BB+); e o Trustmark Corp (de BBB+ para BBB). A agência reiterou o rating de outros 11 bancos de tamanho pequeno a médio nos EUA. As instituições avaliadas tem de US$ 15 bilhões a US$ 70 bilhões em ativos.

A Fitch diz que o rebaixamento ficou limitado a "bancos que experimentaram saídas de depósitos notavelmente acima de seus pares ou baixos níveis de capital tangível". No entanto, avalia o ambiente como desafiador para os bancos regionais de maneira geral.

"Embora a composição dos negócios e a dinâmica do mercado regional afetem cada banco no grupo de pares de médio porte dos EUA de maneira diferente, o grupo provavelmente enfrentará maiores dificuldades do ambiente de liquidez mais restritiva", afirma em comunicado. "A liquidez mais apertada também deve moderar o robusto crescimento médio de empréstimos de 13% registrado em 2022."

A Fitch pondera que os bancos com bases de depósitos mais concentradas em relações comerciais maiores e sem seguros foram os mais afetados pela turbulência bancária no primeiro trimestre.

"Apesar dos níveis de perdas com empréstimos que permanecem abaixo dos níveis pré-pandemia, a Fitch antecipa alguma deterioração na qualidade dos ativos devido às baixas cíclicas, principalmente com a expectativa de crescimento econômico mais fraco no segundo semestre de 2023", projeta.

Veja a ação de rating completa:

IDRs de longo prazo rebaixados:

-Western Alliance Bancorporation (de BBB+ para BBB-);

-PacWest Bancorp (de BBB- para BB+);

-Trustmark Corp (de BBB+ para BBB).

IDRs de longo prazo reiterados:

-BOK Financial Corp. (A);

-Cathay General Bancorp (BB+);

-First National of Nebraska, Inc. (BBB);

-Hilltop Holdings, Inc. (BBB+);

-Synovus Financial Corp. (BBB);

-Columbia Banking System, Inc. (BBB+);

-Wintrust Financial Corp. (BBB+).

-East West Bancorp (BBB);

-BankUnited, Inc. (BBB);

-Community Bank System (A-);

-UMB Financial Corp. (A).