Roberto Justus relembra separação de Adriane Galisteu: Tem certas coisas que é difícil conviver

18/05/2023 | 16:10



Enquanto participava do podcast Bagaceira Chique apresentado por Luciana Gimenez, Roberto Justus relembrou de seu relacionamento com Adriane Galisteu. Eles se casaram em 1998 e ficaram juntos por oito meses. Segundo ele, o motivo da separação foi a diferença no estilo de vida dos dois.

- Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Dri gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista, começou Roberto.

O apresentador comparou seu antigo relacionamento com Galisteu com seu atual casamento com Ana Paula Siebert, mãe de sua filha caçula, Vicky, de dois anos de idade.

- Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, Mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. Quando eu estava com a Galisteu, era totalmente zero. Ela se vestia no brechó. Ela é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou, finaliza o apresentador.