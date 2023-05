“Nu”: Anitta lança videoclipe com participação de influenciadores

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/05/2023



Anitta divulgou nesta quinta-feira (18) o aguardado videoclipe de “Nu”, sua parceria com o duo HITMAKER – conhecido pela produção musical de hits como “Combatchy” e “Ai Papai”. Para combinar com a letra para lá de sensual, o novo vídeo revela a cantora em um ambiente com ares fetichistas. Para completar, influenciadores como Ana Ju, Carolyna, Ceci Roessler, Fefe Schneider, Isa Paoli, Isabela Savaget, Juliano Floss, Lolla, Luiza Parente, Malu Camargo, May, Mayna, Mel Firetti, Paulo Gomiz, Pedro Argueles e Pri Caliari fazem participações especiais.

“O clipe de ‘Nu’ tá lindo, todo trabalhado na sensualidade”, diz Anitta. “Foi um dia muito divertido de gravação, com a presença dos meninos da HITMAKER, que eu adoro. Além disso, chamamos um time ‘mara’ de influenciadores para ajudar a dar vida ao universo dessa música, gente que acompanho e que fico feliz de ter incluído nesse projeto”, comemora.

Banhado em luzes vermelha e cor-de-rosa, que acentuam o clima sensual da faixa, o videoclipe de “Nu” se passa em uma boate escondida, onde as interações de Anitta com os músicos da HITMAKER se misturam ao clima de paquera da pista de dança. Além disso, a produção é marcada pela coreografia oficial, que já foi reproduzida mais de 87 mil vezes apenas no TikTok. “Meus fãs amam quando eu me jogo na coreografia dos videoclipes e essa é uma das que mais gosto do meu repertório recente. ‘Nu’ é uma delícia de dançar”, comenta a cantora.

A direção do audiovisual ficou por conta de João Papa, que já havia colaborado com Anitta nos três videoclipes do EP “Solo” (“Não Perco Meu Tempo”, “Veneno” e “Goals”), lançado em 2018. Além disso, ele é responsável pelos visuais de “Vai Vendo”, clipe anterior da girl from Rio.

Sobre a música, que tem composição assinada por André Vieira, Bárbara Dias, KLISMMAN, Romeu R3, Tállia, além de Pedro Breder e Wallace Vianna (da HITMAKER), a artista comenta: “acho ‘Nu’ sexy e divertida. Estou muito feliz com essa parceria. Esses elementos brasileiros, com pitada de pop, dão esse gostinho sensual e dançante. Eu tô só no replay”.

A cantora anunciou em suas redes sociais que “Nu” seria o primeiro de dois singles que encerram seu contrato com a Warner Music, após 11 anos de uma parceria muito bem-sucedida. “Vai Vendo”, que ganhou videoclipe no último dia 11, completa a dupla.

Abaixo, confira o videoclipe de “Nu”: