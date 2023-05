Alexa: Amazon apresenta três novos dispositivos Echo

Da Redação

Do 33Giga



18/05/2023 | 14:55



A Amazon apresentou ontem (17) uma nova linha de produtos Echo – o novíssimo Echo Pop e a nova geração dos dispositivos Echo Dot. Todos os novos gadgets contam com Alexa embarcada.

O Echo Pop é o novo membro da família Echo, com um formato de semi círculo, e opções de cores preta e branca, por R$ 349. Também será possível escolher capas coloridas para personalizar o Echo Pop, disponíveis por R$ 79, cada uma.

O novo dispositivo possui alto-falante direcional frontal, oferecendo som envolvente – voltado a quartos, salas, ou qualquer espaço pequeno da casa. Basta pedir para Alexa para ouvir músicas, controlar luzes e outros dispositivos inteligentes, perguntar sobre a previsão do tempo, o resultado do último jogo de seu time favorito, ou comprar produtos na Amazon.

O Echo Pop é alimentado pelo processador Amazon AZ2 Neural Edge, agregando ainda mais processamento em um dispositivo bem compacto.

Echo Dot e Echo Dot com Relógio

Os novos Echo Dot e Echo Dot com Relógio são os mais poderosos da linha. A arquitetura de áudio reprojetada oferece uma experiência sonora ainda melhor em comparação às versões anteriores do Echo Dot.

O usuário pode pedir para Alexa tocar suas músicas preferidas e ouvir vocais mais nítidos, graves mais potentes e um som vibrante. Tudo dentro do mesmo formato esférico e compacto que combina com qualquer ambiente.

O Echo Dot e o Echo Dot com Relógio têm novos sensores que permitem experiências mais contextuais de Alexa, como a capacidade de configurar uma rotina pedindo para a assistente de voz ligar o ar condicionado automaticamente quando o ambiente atinge uma determinada temperatura.

E, caso queira saber qual é a temperatura dentro de casa, basta perguntar “Alexa, qual é a temperatura aqui dentro?” ou “Alexa, qual é a temperatura do quarto?”, caso o cliente tenha adicionado o dispositivo dentro de alguma definição de cômodo da casa ou grupo no app de Alexa.

Os sensores também podem ter rotinas baseadas em detecção de movimento, assim, clientes podem entrar em casa com compras e a luz ser acendida automaticamente, por exemplo.

A nova geração também adiciona um acelerômetro para permitir novos controles por toque, para que você possa simplesmente tocar na parte superior do dispositivo para descartar timers ou encerrar uma chamada.

Echo Dot e Echo Dot com Relógio permitem que mais experiências sejam processadas localmente, por conta de estarem equipados com o processador AZ2 Neural Edge, resultando em respostas ainda mais rápidas para gestos de toque, detecção de movimento por ultrassom e execução no dispositivo para algumas das solicitações mais comuns para Alexa.

O novo Echo Dot com Relógio inclui um display de LED aprimorado, que oferece uma maneira mais dinâmica de ver as informações rapidamente. Agora, além da hora, você pode ver o nome de uma música ou artista, o clima, um cálculo, horários de eventos do calendário e mais recursos ao solicitar informações para Alexa.

Meio Ambiente

Echo Pop, assim como todos os demais dispositivos da família Echo, têm o Modo de Economia de Energia para inteligentemente conservar energia em períodos de inatividade, colaborando com a redução de consumo de energia ao longo da vida útil do dispositivo.

Além disso, projetos de energia renovável da Amazon produzirão energia limpa equivalente à eletricidade consumida por cada consumidor de dispositivo Echo até 2025.

Bases de bateria para uso fora da tomada

Agora, os clientes terão a praticidade de poder levar seus dispositivos Echo Dot e Echo Pop para qualquer lugar com acesso à internet, sem a necessidade de mantê-los conectados à tomada todo o tempo.

Serão dois modelos de bases de bateria, aprovados pela Amazon, sendo um compatível com o Echo Dot 4ª e 5ª geração, com duração de até 5 horas, e outro modelo para o novíssimo Echo Pop, com duração de até 6 horas.

As bases de bateria, juntamente com os dispositivos, não comprometem o desempenho de áudio. Curta sua música longe da tomada com as bases de bateria para o Echo Pop, que podem ser adquiridas por R$ 189 e do Echo Dot por R$ 229, ambas vendidas separadamente.

Personalização do Echo Pop com capas

Para dar um toque personalizado ao Echo Pop, os clientes poderão escolher capas coloridas, deixando sua experiência mais divertida. São sete opções de cores, entre elas azul, vermelho, laranja, cinza, lilás, roxo e uma que brilha no escuro. As capas estão disponíveis para venda por R$ 79.

Preço e Disponibilidade

A pré-venda do Echo Pop, por R$349, nas cores branca e preta, começou ontem (17) e os dispositivos passam a ser enviados a partir do dia 31 de maio.

O Echo Dot 5ª geração já está disponível nas cores azul, preta e branca, por R$ 429. O Echo Dot 5ª geração com Relógio está disponível nas cores azul clara e branca, por R$ 529.

Todos os dispositivos da família Echo têm frete grátis e podem ser adquiridos em até 12x sem juros no cartão de crédito, ou com 5% de desconto no pagamento à vista no Pix, boleto ou cartão. Para mais informações, acesse https://www.amazon.com.br/b?node=19877613011.

As bases de bateria compatíveis com os dispositivos Echo Pop, Echo Dot 4ª e 5ª geração estão disponíveis para compra na Amazon.com.br nas cores preta e branca, por R$ 189 (Echo Pop) e R$ 229 (Echo Dot e Echo Dot com relógio). Já as capas para o Echo Pop nas cores azul, vermelha, laranja, cinza, lilás, roxo e a que brilha no escuro podem ser adquiridas por R$ 79.