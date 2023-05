Pedro fica para trás na hierarquia do ataque do Corinthians após ser liberado da seleção sub-20

18/05/2023 | 14:35



O atacante Pedro foi liberado da seleção sub-20, que começa a disputar a Copa do Mundo da categoria no domingo, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas perdeu espaço no Corinthians e ficou para trás na hierarquia do treinador entre as opções do elenco para os lados do ataque. Na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, o jovem de 17 anos sequer ficou no banco de reservas.

O nome de Pedro estava na lista de relacionados divulgada uma hora antes do jogo, mas ele foi substituído de última hora pelo goleiro Matheus Donelli. De acordo com Luxemburgo, o corte foi efetuado porque Cássio sentiu dores enquanto se aquecia e foi necessário trocar um jogador de linha por um goleiro para ter pelo menos dois atletas da posição à disposição caso Cássio não tivesse condições de jogar.

"O Cássio alegou uma dor no adutor no aquecimento. Como eu posso ir para o jogo com um cara que alegou uma dor no aquecimento? Eu vou me prevenir, preciso ter outro goleiro dentro do jogo, se o Cássio não puder. Saber por que eu tirei o Pedro? Porque eu tinha mais jogadores de lado do campo", explicou o treinador.

Os jogadores de lado citados por Luxemburgo são Róger Guedes, Wesley, Adson, Chrystian Barletta e Romero. Wesley, da base corintiana, e Guedes foram os titulares. Adson é considerado um jogador útil e vinha sendo titular até o clássico contra o São Paulo, mas não foi utilizado contra o Atlético. Já Barletta e Romero ainda não conseguiram grandes atuações desde que foram contratados. O primeiro foi o único utilizado no jogo de quarta.

Pedro foi utilizado por Luxemburgo na derrota por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, saindo do banco de reservas. No jogo seguinte, foi titular no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, mas substituído por Biro, agora com a seleção sub-20, na volta do intervalo. Antes de ser sacado até do banco diante do Atlético-MG, não foi utilizado contra Botafogo e São Paulo.

Luxemburgo chegou ao Corinthians prometendo utilizar mais os jovens da base e tem cumprido, embora ainda não tenha conseguido extrair o melhor futebol dos garotos. O jovem que se firmou com mais rapidez desde a chegada do treinador é o zagueiro Murillo, atualmente titular ao lado de Gil.