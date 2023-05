Google vai excluir contas sem uso; veja como evitar

Da Redação

18/05/2023 | 13:55



A partir de dezembro deste ano, contas do Google com mais de dois anos de inatividade poderão ser excluídas. A política se aplicará apenas as pessoais – não afetará perfis de organizações como escolas ou empresas (ou assinatura Google One) .

A exclusão inclui, além de e-mails e o perfil do Google, o conteúdo do Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda), YouTube e Google Fotos.

Antes dessa atualização, vários produtos do Google tinham cronogramas e meios diferentes para declarar qualquer conta inativa. A medida tem como objetivo ampliar a segurança na internet. Contas abandonadas são vulneráveis e, uma vez comprometidas, podem ser usadas por agentes mal intencionados para diversas ações, desde roubo de identidade até disseminação de spam.

Esse é um passo fundamental para garantir que as contas e credenciais do usuário permaneçam seguras em todo o ambiente digital. Mas o Google irá adotar uma abordagem cuidadosa e o processo não será instantâneo e universal. Deve funcionar assim:

Embora a política esteja em vigor, ela não afetará imediatamente os usuários com uma conta inativa — a exclusão de contas começa apenas em dezembro de 2023 ;

; Será adotada uma abordagem em fases, começando com as que foram criadas e nunca mais usadas;

Antes de excluir algo, serão enviadas várias notificações ao longo dos meses anteriores, tanto para o endereço de e-mail da conta quanto para o e-mail de recuperação (caso tenha sido fornecido).

Como manter uma conta ativa

Para evitar a exclusão, é necessário fazer login pelo menos uma vez a cada 2 anos. Se alguém entrou em sua Conta do Google ou em algum de serviço recentemente, ela é considerada ativa e seguirá existindo. A atividade pode ser alguma das ações a seguir, realizadas ao fazer login ou enquanto se está conectado à sua Conta do Google:

Ler ou enviar um e-mail;

Usar o Google Drive;

Assistir a um vídeo do YouTube;

Baixar um aplicativo na Google Play Store;

Usar a Busca do Google;

Usar o Login com o Google para fazer login em um aplicativo ou serviço de terceiros.

O Google Fotos tem uma política de exclusão própria e precisa ser acessado independentemente.

Na Conta do Google , na área Dados e Privacidade, a opção Seu Legado Digital permite definir o que acontece quando uma conta fica inativa por um período de até 18 meses — em casos de falecimento, por exemplo. As opções que os usuários podem selecionar na inscrição incluem: