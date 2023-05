EUA devem crescer menos no 2º trimestre, diz diretor do Fed; progresso da inflação desacelerou

18/05/2023 | 13:22



Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Philip Jefferson disse nesta quinta-feira, 18, esperar que a economia norte-americana cresça neste segundo trimestre, mas em ritmo mais fraco do que a expansão anualizada de 1,1% vista no primeiro trimestre.

Em discurso feito durante evento da Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC, pela sigla em inglês), Jefferson também avaliou que a inflação nos EUA desacelerou significativamente desde meados do ano passado, mas permanece alta e, em alguns aspectos, seu progresso vem desacelerando.

Ele também ressaltou que a demanda claramente começou a sentir os efeitos das altas de juros implementadas pelo Fed, embora a história mostre que o período de um ano não é suficiente para que o impacto na demanda seja totalmente incorporado.

Sobre o recente estresse envolvendo bancos médios americanos, Jefferson afirmou que é difícil prever o quanto o crédito será afetado, mas destacou que as evidências até o momento são de que houve aperto "apenas modesto" nas condições de empréstimos.