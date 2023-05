Book Friday 2023: Amazon vai dar até 70% de desconto em livros e cupons

18/05/2023 | 13:15



A Book Friday 2023 começa nesta quinta-feira, 18, às 18h. Trata-se da promoção anual de livros da Amazon realizada exclusivamente no Brasil e que, nesta 9ª edição, ocorre pela primeira vez no primeiro semestre. Até as 23h59 da próxima segunda-feira, 22, haverá ofertas em todas as categorias de livros, dois cupons com desconto adicional e outras promoções. A livraria disse que dará até 70% de desconto em livros físicos e e-books, um desconto máximo um pouco menor do que o de 2022 (de 80)%. Isso vai englobar obras de todos os gêneros e categorias, de clássicos a best-sellers (incluindo os Top 50 mais vendidos de 2022 e 2023).

Neste ano, vai aumentar a oferta de e-books - serão mais de 30 mil, o que representa, segundo a empresa, um crescimento de 99% em relação ao ano passado.

Entre as obras com desconto está Mulheres que Correm Com Lobos, obra da analista junguiana Clarissa Pinkola Estés publicada em 1989 que tem frequentado as listas de mais vendidos nos últimos anos. O livro aborda mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. O preço de capa é R$ 89,90. No momento, ele está sendo vendido por R$ 44,90 e às 18h vai custar R$ 38,90.

Já Tudo é Rio, fenômeno literário e comercial de Carla Madeira, poderá ser comprado por R$ 32,90. O preço de capa é R$ 59,90 e ele também já está com desconto, podendo ser comprado por R$ 41,90. E Daisy Jones and The Six, livro de Taylor Jenkins Reid que virou série da Prime Video, estará de R$ 59,90 por R$ 32,90.

Segundo a Amazon, alguns livros esgotaram o estoque em menos de 10 minutos durante a prévia da Book Friday iniciada na segunda-feira, 15. Essa é uma coisa para ficar de olho: se estiver em busca de um livro concorrido, é melhor ser rápido. Outra dica: O desconto é dado sobre o preço de capa, e normalmente a Amazon já vende os livros com desconto. Por isso, é possível que alguns títulos não estejam tão mais baratos do que no dia a dia.

Não há um número fechado de livros disponíveis na ação - a Amazon fala em "milhares". São obras de pequenas, médias e grandes editoras. E neste ano, vai aumentar a oferta de e-books - serão mais de 30 mil, o que representa, segundo a empresa, um crescimento de 99% em relação ao ano passado.

Haverá "lojas" especiais, para divulgar a obra de autores independentes e para dar visibilidade aos livros LGBTQIA+ e de literatura negra.

KDP e cupons

Além dos livros, o programa de assinatura de e-books, o Kindle Unlimited, vai custar de R$ 19,90 por R$ 1,99 nos três primeiros meses. E quem for assinante Prime encontrará 20 novos livros na seção Prime Reading.

Os cupons serão oferecidos em dois dias. Na sexta-feira, 19, o desconto será de 30% em best-sellers. Na segunda, 22, último dia da Book Friday, o cupom também será de 30%, mas poderá ser usado para compra de livros de literatura brasileira e ficção. O uso do cupom é exclusivo para compras pelo app da Amazon.

Confira alguns dos livros com desconto na Book Friday:

- Pai Rico, Pai Pobre (Robert T. Kiyosaki), de R$ 65 por R$ 44,60 (e-book).

- O Que Sobra (Príncipe Harry), de R$ 74,90 por R$ R$ 34,90 (físico).

- Daisy Jones and The Six (Taylor Jenkins Reid), de R$ 54,90 por R$ 32,90 (físico).

- Mulheres que Correm Com Lobos (Clarissa Pinkola Estés), de R$ 89,90 por R$ 38,90 (físico).

- Tudo é Rio (Carla Madeira), de R$ 59,90 por R$ 32,90 (físico).

- É Assim Que Começa (Colleen Hoover), de R$ 54,90 por R$ 29,90 (físico).

- O Homem Mais Rico da Babilônia (George S Clason), de R$ 49,90 por R$ 19,90 (e-book).

- Mais Esperto que o Diabo (Napoleon Hill ), de R$ 29,90 por R$ 15,90 (e-book).