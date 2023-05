Agência de paparazzi se pronuncia sobre acusação de perseguição a Príncipe Harry e Meghan Markle

18/05/2023 | 13:10



Após ser informado que o Príncipe Harry e a mãe de Meghan Markle teriam se envolvido em uma perseguição de carro quase catastrófica envolvendo paparazzi, a agência de fotos se pronunciou sobre a alegação. Um porta-voz do casal havia declarado que eles foram seguidos após saírem de um evento de Nova York.

Em um comunicado enviado ao veículo, a empresa esclareceu o ocorrido:

Na Backgrid USA Inc., valorizamos a transparência e a ética no jornalismo, o que inclui fornecer respostas justas e factuais às reivindicações. Estamos cientes da declaração do príncipe Harry sobre uma suposta perseguição de carro quase catastrófica envolvendo ele, Meghan Markle e sua mãe, na cidade de Nova York na noite de terça-feira. Queremos esclarecer que recebemos fotos e vídeos dos eventos de ontem à noite de quatro fotógrafos freelancers, três dos quais estavam em carros e um andando de bicicleta. É importante observar que esses fotógrafos têm a responsabilidade profissional de cobrir eventos e personalidades interessantes, incluindo figuras públicas como o príncipe Harry e Meghan Markle.

Backgrid ainda afirmou que os colaboradores autônomos estavam cobrindo a estada do casal na cidade de Nova York, incluindo a possibilidade de um jantar após a cerimônia de premiação. A empresa alegou que os fotógrafos não tinham intenção de causar qualquer sofrimento ou dano, pois sua única ferramenta eram suas câmeras.

Em seguida, a empresa continuou a resposta:

Um dos quatro SUVs da escolta de segurança do Príncipe Harry estava dirigindo de uma maneira que poderia ser percebida como imprudente. O veículo foi visto bloqueando ruas e, em um vídeo, é mostrado sendo parado pela polícia.

E negou que os paparazzi tenham sido altamente agressivos:

De acordo com os fotógrafos presentes, não houve quase colisões ou quase colisões durante este incidente. Os fotógrafos relataram sentir que o casal não estava em perigo imediato em nenhum momento.

E encerrou dizendo que investigará o assunto:

Na Backgrid USA Inc., não toleramos nenhuma forma de assédio ou atividade ilegal. Estamos levando as alegações do príncipe Harry a sério e conduziremos uma investigação completa investigação sobre o assunto.

O vice-comissário de informações públicas do Departamento de Polícia de Nova York, Julian Phillips, também emitiu uma declaração. Ele alegou que as autoridades ajudaram a equipe de segurança privada que protegia o duque e a duquesa de Sussex. Muitos fotógrafos dificultaram o transporte. O duque e a duquesa chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimações, feridos ou presos a respeito.