15 motivos para ir a New Orleans, nos EUA

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



18/05/2023 | 12:55



O que não faltam são motivos para ir a New Orleans, nos EUA. A cidade da Louisiana, no sul do país, tem uma lista enorme de atrações, além de vida noturna agitada e uma rica cena gastronômica. De quebra, faz parte da famosa Rota da Música nos EUA.

O principal ponto turístico de New Orleans é o French Quarter. Trata-se de um bairro histórico é repleto de casas coloridas, com varandas de ferro forjado. A noite por lá é agitada, com variedade de restaurantes e bares que servem culinária cajun e creole, além de bebidas como o famoso drink Hurricane.

Para quem gosta de música, New Orleans é garantia de sucesso. A cidade é o berço do jazz e abriga vários clubes de jazz famosos, como o Preservation Hall. Durante o Mardi Gras (Carnaval local), a cidade fica ainda mais animada, com desfiles e festas que duram dias.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 no site Seguros Promo.

15 motivos para ir a New Orleans

Paulo Basso Jr. Bourbon St, em New Orleans

Confira 15 motivos para ir a New Orleans, uma das cidades mais divertidas dos EUA.

Visitar bairros históricos, como o French Quarter. Curtir a noite boêmia da Bourbon St e da Frenchmen St. Entender a história do jazz, do vodu e de outras culturas da Louisiana. Ver shows de jazz em casas clássicas, como o Preservation Hall. Apreciar uma das melhores gastronomias do mundo. Seguir bloquinhos de rua e o incrível Mardi Gras. Provar drinques típicos repletos de autenticidade. Ver as mansões espetaculares do Garden District. Fazer tours de bondinho. Ir às lojas, aos hotéis de luxo e aos restaurantes do Central Business District. Conhecer museus de arte, música e história. Relaxar nas áreas verdes e parques. Vislumbrar de perto o Rio Mississipi. Ir a um dos melhores estádios de futebol americano dos EUA. Passear pelas plantations nos arredores, onde foram gravados diversos filmes.

Onde ficar em New Orleans

New Orleans conta com ótimos hotéis de luxo e também com bom custo-benefício. Minha dica para ficar bem localizado e pagar menos é fugir do French Market. No Central Business District e no Marigny, você encontra as melhores opções.

Vou começar pelo melhor hotel da cidade, que é caro, mas extremamente luxuoso, e depois dar outras três opções para quem busca experiências mais em conta. Confira:

Four Seasons Hotel New Orleans

Paulo Basso Jr. Chandelier Bar

Este hotel é tão espetacular que eu fiz um texto inteiro sobre ele aqui. O bar do lobby, os restaurantes, o atendimento, os quartos, a vista.

Tudo por lá é novo e reluzente. Inclusive, vale a pena visitar mesmo que não for hóspede, nem que for para provar a gastronomia local.

De quebra, a localização é perfeita, do lado do Riverwalk e na Canal St, perto das melhores atrações do Central Business District e do French Quarter.

Endereço: 2 Canal St, New Orleans

—

The Old No. 77 Hotel & Chandlery

Este simpático hotel no Central Business District fica a uma simples caminhada do French Quarter e oferece quartos honestos por bons preços. Tem uma recepção movimentada, com um bar e diversos sofás para bater papo com outros hóspedes.

Endereço: 535 Tchoupitoulas St, New Orleans

—

New Orleans Marriott

Há vários Marriott em New Orleans, mas o da Canal St. é o mais indicado, sobretudo pela localização, Os quartos são simples, mas amplos. Dali, você está a um pulo da Bourbon St e das atrações do Central Business District.

Endereço: 555 Canal St, New Orleans

—

Hotel Peter and Paul

Paulo Basso Jr Hotel Peter and Paul

Muito bom e com ótimos preços, este hotel em New Orleans é um achado. Em Marigny, de onde dá para caminhar até a Frenchmen St, fica em um prédio que já funcionou como escola e igreja. Tem quartos amplos e muito bem decorados e uma equipe simpática. De quebra, conta com um restaurante, um bar e uma sorveteria anexos.

Endereço: 2317 Burgundy St, New Orleans

—

Outros hotéis em New Orleans

O prêmio World Best Awards, da prestigiada publicação de turismo Travel + Leisure, selecionou os melhores hotéis de New Orleans para quem busca luxo e sofisticação. O Four Seasons Hotel New Orleans é um deles. Clique nos nomes para conferir mais detalhes dos outros:

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, uma das dicas imperdíveis de New Orleans é acessar uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e aproveitar muito mais o que fazer em New Orleans.

LEIA MAIS: