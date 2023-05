Até 88% de economia: veja quais eletrônicos usados estão em alta

Da Redação

Do 33Giga



18/05/2023 | 12:55



Monitor é o eletrônico gamer mais anunciado, procurado e vendido pelos paulistas por meio da OLX no primeiro trimestre deste ano. É o que aponta levantamento da plataforma e que traz os principais artigos para montar um quarto gamer com itens de segunda mão: placa de vídeo, cadeira, headset, notebook, computador (desktop), mouse e teclado, além do próprio monitor.

Este último pode ser encontrado por um preço médio de R$ 370,50, o que representa economia de até 88% em relação a um novo.

O segundo item de maior sucesso no ranking da OLX é a placa de vídeo, que apresenta preço médio de R$ 756,75 e até 58% de economia. Em seguida vêm a cadeira e o notebook, que disputam terceiro e quarto lugares entre os mais anunciados e vendidos, e apresentam economia de 77% e 29%, respectivamente.

Posição mais vendidos Produto Preço médio % de economia 1 Monitor R$ 370,50 88,93% 2 Placa de vídeo R$ 756,75 58,57% 3 Cadeira gamer R$ 562,50 77,78% 4 Notebook gamer R$ 3.859,25 29,56% 5 Mouse gamer R$ 102,75 45,99% 6 Computador gamer R$ 2.818,50 77,40% 7 Headset gamer R$ 171,50 74,93% 8 Teclado gamer R$ 147,25 35,82%

“Para quem investe muito em jogos, seja por lazer ou trabalho, pode enfrentar um desafio financeiro ao comprar toda lista necessária para poder dedicar-se à prática de forma confortável. Neste caso, adquirir itens de segunda mão é uma alternativa bem interessante. Um headset gamer usado, por exemplo, pode ter um valor até 74% menor que um novo”, afirma Regina Botter, General Manager da OLX.

“Do ponto de vista de quem vende um eletrônico gamer usado, por outro lado, há a vantagem de geração de renda extra. Os itens sem uso em casa podem representar até R$ 4.700, de acordo com a pesquisa Brasil Digital, realizada pela OLX”, complementa a executiva.