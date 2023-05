Times precisam fazer escolhas já no começo do Brasileirão

Da Redação

Do 33Giga



18/05/2023 | 12:55



O campeonato brasileiro da série A nem bem começou e os times já são obrigados a priorizar competições devido ao calendário que nunca colabora com os clubes. Não temos mais jogos em datas FIFA nesta temporada, mas em compensação as datas de jogos estão cada vez mais apertadas num curto espaço de tempo. Além disso, competições como a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana também demandam muito dos times. A quarta rodada do Brasileirão 2023 começa no próximo sábado, dia 06, sendo grande a expectativa de ótimos embates.

Fora de campo também não há muita tranquilidade

Times como Flamengo e Corinthians, que estão entre as principais equipes do país, vem sofrendo com resultados irregulares e trocas de técnicos, bem como o São Paulo e o Cruzeiro. O Atlético-MG é outro que pode entrar para essa lista em pouco tempo, já que Coudet também vem sofrendo grande pressão. O Santos também é outro time que não vem tendo uma grande temporada, e não tem também um elenco tão forte, colocando a equipe numa situação de atenção. Na contramão desse movimento, temos Palmeiras e Fluminense como equipes com trabalhos mais longos e resultados mais satisfatórios na temporada. Temos também um segundo pelotão, com equipes como Botafogo, Vasco, Internacional, Fortaleza e Bragantino, que começaram o campeonato de maneira satisfatória, mas não estão entre os favoritos na disputa pelo título e podem ter alguma oscilação.

A caixinha de surpresas do Brasileirão espera pelos seus palpites

O campeonato brasileiro da série A é sempre uma competição muito difícil, obrigando tanto os fãs do futebol quanto os analistas e também apostadores a acompanhar este torneio com uma atenção a mais, sobretudo no que se refere ao calendário, já que é uma das variáveis que mais interferem no desempenho das equipes, que por vezes podem usar reservas em determinados jogos.

