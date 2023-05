Os Moretti de São Caetano. Eles vão se reencontrar. Lembrar dos antigos. Contar aos novos uma linda história.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/05/2023 | 12:35



José Carlos Peçanha está vibrando, e transmitindo toda esta empolgação à família, numerosíssima – vejam a foto do último reencontro.

E é Peçanha, que estudou no Colégio Amaral Wagner, de Santo André, hoje residindo no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, quem conta:

Os descendentes destes fundadores de São Caetano resolveram fazer uma confraternização e criamos um grupo com 125 membros.

Eu sou da quarta geração e os Moretti já estão na oitava.

Alugamos um buffet para o sábado, dia 20. Nos reuniremos entre 19h e meia-noite.

Tios vão conhecer sobrinhos em quinta geração e primos em oitava.

Além do encontro teremos um jantar com vinho. Um primo fará uma apresentação visual de toda a odisseia de meu bisavô na chegada.

Benedito Moretti foi um dos italianos a chegar ao então Núcleo Colonial de São Caetano, uma verdadeira fazenda. Seu nome está perpetuado em placa na fachada da Matriz Velha, no bairro Fundação.

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação: José Carlos Peçanha

OS MORETTI. A família reunida na mais recente confraternização, a se repetir no sábado. No destaque, o patriarca Benedito Moretti: uma história de 146 para 147 anos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 18 de maio de 1993 – ano 36, edição 8389

GRANDE ABC – Região terá telefone celular em setembro (de 1993). CTBC e Telesp efetivam convênio nos próximos dias.

Prefeituras investem na informática. Microcomputadores do tipo PC substituem os modelos de grande porte em Santo André, São Bernardo e São Caetano.

São Caetano instala ponto eletrônico.

FUTEBOL – Pela Segundona: no Municipal de Mauá, Grêmio Mauaense 4, Jacareí 0; em Santos, Jabaquara 1, EC São Bernardo 1.

Mauaense é líder isolado e invicto da Série 4, o Esporte São Bernardo líder da Série C.

EM 17 DE MAIO DE...

1903 – Da Agência Navas. Marselha, 17 – Cinco mil pessoas, cantando a “Internacional”, foram hoje à prefeitura entregar uma mensagem reclamando a separação da Igreja do Estado.

1953 – Companhia Vera Cruz vivia o seu auge, conquistando os principais prêmios Saci, criado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Concorrendo entre 34 filmes, “Tico-Tico no Fubá” consagrava-se a melhor fita brasileira de 1952.

Em quase todas as demais categorias, prêmios para a Vera Cruz:

Alberto Cavalcanti, melhor diretor.

Alberto Rushel, melhor ator.

Aldo Calvo, pela criação da vila em “Tico-Tico no Fubá”, reproduzindo a cidade de Santa Rita do Passa Quatro em 1912, melhor cenógrafo, com a colaboração do italiano-são-bernardense Pierino Massenzi.

Oswald Hafenrichter, melhor montagem, como editor de todas as películas da Vera Cruz.

Coadjuvantes, Lud Veloso (F) e Claudio Barsotti (M).

Edgar Brasil, melhor fotografia. Concorreu, entre outros, com Beltran Asêncio, o fotógrafo da cidade.

Enrico Simonetti, melhor música.

1958 - Fundada a Associação São-Bernardense de Belas Artes (ASBA), infelizmente desativada.

1973 – São Caetano abre a V Feira das Nações, iniciativa do Rotary Clube.

1978 – Tribunal do trabalho julga a greve dos metalúrgicos ilegal. Protestos e reivindicações na Otis. Oitocentos param na Perkins. Três mil param na Pirelli.

MUNICÍPÍOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaíra e Piratininga.

Pelo Brasil: Areia (PB), Bezerros, Caruaru e Panelas (PE), Branquinha (AL), Jaquaquara e Nova Soure (BA) e Japi (RN).

HOJE

Dia Internacional dos Museus

Dia das Raças Indígenas da América

São Félix de Cantalício

18 de maio

(+ Roma, 1587)

Irmão leigo capuchinho, vivia pelas ruas de Roma pedindo esmolas para a manutenção de seu convento. A todos os benfeitores respondia invariavelmente "Deo gratias" (graças a Deus). Foi, por isso apelidado de Frei Deo Gratias.

Fonte: Cada dia tem seu santo, de A. de França Andrade (Artpress)