Dupla volta às atividades e Guarani fará treino aberto na véspera de clássico

18/05/2023 | 12:31



O Guarani ganhou novas opções às vésperas do clássico com a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alan Santos e o atacante Bruno Mendes voltaram às atividades e estão à disposição do técnico Bruno Pivetti.

Alan Santos teve um estiramento na panturrilha e foi desfalque nos dois últimos jogos, sendo substituído pelo argentino Ivan Alvariño. Bruno Mendes também teve um problema muscular na panturrilha, mas treinou sem dores. Mesmo se tiverem condições de jogo, Bruno Pivetti pode optar por deixá-los como opções no banco de reservas por precaução.

Outros dois também vêm tendo atenção especial do departamento médico. No começo da semana, o lateral-esquerdo Diego Porfírio e o volante Matheus Bueno apresentaram dores musculares, mas não devem ser problemas.

Sabendo da importância do jogo para a sequência da temporada, o Guarani abrirá os portões em seu último treino. A atividade será realizada no estádio Brinco de Ouro, no sábado, às 10h45, com entrada gratuita.

Na última rodada, o Guarani superou o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, e chegou a 12 pontos, em quarto lugar. A Ponte Preta perdeu para o Londrina, por 3 a 0, e segue com cinco pontos, em 17º, abrindo a zona de rebaixamento.

O dérbi campineiro será realizado no domingo, às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Assim como os clássicos da capital e Santos, o duelo será realizado com torcida única, ou seja, apenas com torcedores alvinegros.