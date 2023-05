Ponte Preta vende 10 mil ingressos em um dia para clássico na Série B

18/05/2023 | 12:10



A Ponte Preta contará com grande apoio de sua torcida para o clássico diante do Guarani, no próximo domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos e, no primeiro dia, mais de 10 mil torcedores já garantiram seu lugar.

"A torcida mostra sua força mais uma vez e, no primeiro dia de bilheterias abertas, já ultrapassa os 10 mil ingressos vendidos para o Dérbi 205. E continua a subir. Garanta já o seu!", publicou a Ponte Preta nas redes sociais.

Agora restam pouco mais de seis mil ingressos. Entradas para a arquibancada serão vendidas apenas nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli, somente com dinheiro, até 12h de sexta-feira. Já os setores de cadeiras vitalícias e TC10 Vip seguem com vendas abertas tanto na bilheteria quanto online.

Ponte Preta e Guarani farão o clássico de número 205. Nos 204 encontros anteriores, foram 69 vitórias do Guarani, 67 da Ponte Preta, além de 67 empates e um resultado desconhecido. No último clássico, pela Série B de 2022, a Ponte Preta levou a melhor e venceu por 1 a 0, em casa.

Na última rodada, a Ponte Preta perdeu para o Londrina, por 3 a 0, e segue com cinco pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O Guarani superou o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, e chegou a 12 pontos, em quarto lugar. O dérbi campineiro será realizado no domingo, às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).