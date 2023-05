Ludmilla foi convidada pelo próprio Vin Diesel para participar de Velozes e Furiosos 10: Ele foi muito legal comigo

18/05/2023 | 12:11



Do Brasil para o mundo, Ludmilla está com tudo! A cantora fez sua estreia em Hollywood ao participar do longa Velozes e Furiosos 10. Em entrevista a Lucas Pasin e Fernanda Talarico, ela revelou que foi convidada pelo próprio Vin Diesel, astro da franquia e até se impressionou com o jeito chefão do intérprete de Dominic Toretto.

Ele [Vin Diesel] estava gravando, fiquei só observando. Assim que acabou, ele veio falar comigo, e disse: Ah, eu não acredito que você está aqui. Fui eu que te escolhi. Fiquei em choque e pensei: Nossa, será que estou entendendo isso mesmo ou meu inglês está me fazendo confundir? Mas não, ele me conhece mesmo, e foi dele a ideia da minha participação. O Vin Diesel foi muito legal comigo. Fui muito bem recebida, disse Ludmilla.

E completou:

Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a organização, não sei nem explicar, mas era tudo muito organizado. Me senti uma verdadeira estrela de Hollywood. [...] E aprendi com Vin Diesel. Eu achava que me metia demais em tudo da minha equipe, mas quando o vi trabalhando, uma estrela mundial, percebi que ele também quer sempre estar muito por dentro.

A artista ainda falou sobre os bastidores das gravações:

Tinha umas quatro araras de roupa só da Versace, e ainda me deixaram escolher outras peças num site, escolhi e mandaram na hora. Foi demais.

Vin Diesel, por sua vez, elogiou a brasileira no vídeo promocional:

Nós estamos muito orgulhosos de você. O Brasil tem um lugar especial no nosso coração, nós filmamos aí o Velozes 5. Nunca vamos esquecer! Na época eles diziam que nós não podíamos filmar nas favelas, nós fomos e todos nos receberam de braços abertos. Estamos orgulhosos de ter você representando o Brasil no filme.