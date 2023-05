Lista dos atletas mais bem pagos do mundo tem Federer no Top 10 e Neymar em 12º

18/05/2023 | 11:52



A revista americana Forbes divulgou nesta semana a lista completa dos 50 atletas mais bem pagos do planeta. Neymar, único brasileiro do ranking da publicação, aparece na 12ª posição, com ganho de US$ 85 milhões (cerca de R$ 419,2 milhões) nos últimos 12 meses. O atacante português Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebe R$ 686,8 milhões e lidera a relação.

Os valores divulgados não se referem apenas a salários. Eles agregam também patrocínios, ações de marketing e demais contratos dos atletas. Segundo a revista, o Paris Saint-Germain paga anualmente US$ 50 milhões (R$ 246,7) ao craque da seleção brasileira, enquanto os outros US$ 35 milhões (R$ 172,7 milhões) correspondem aos contratos de publicidade do jogador.

Além de Cristiano Ronaldo, somente outros dois jogadores de futebol aparecem à frente de Neymar no ranking: Lionel Messi e Kylian Mbappé, parceiros do brasileiro no PSG, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O craque argentino, que está de saída da equipe francesa e cujo contrato termina no mês que vem, embolsou US$ 130 milhões (R$ 641,4 milhões) no último ano, quando foi crucial para a Argentina vencer a Copa do Mundo do Catar.

Vice no Mundial de 2022, Mbappé abocanhou US$ 120 milhões (R$ 592,1 milhões) e foi apontado pela Forbes como o atleta com menos de 25 anos mais bem pago do planeta. Vale lembrar que o PSG, assim como o Al-Nassr de CR7, também dispõe do dinheiro árabe. O clube pertence ao grupo Qatar Sports Investments e tem o xeque Nasser Al-Khelaïfi como presidente.

Neymar aparece atrás de atletas de outros esportes menos badalados no Brasil, como os golfistas Dustin Johnson e Phil Mickelson, filiados à LIV Golf - a liga também conta com um investimento forte do Oriente Médio. O basquete é representado no Top 10 com três nomes: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Kevin Durant (Phoenix Suns). O boxeador Canelo Alvarez e o ex-tenista Roger Federer completam os dez primeiros da revista. O suíço arrecadou quase R$ 480 milhões mesmo fora das quadras - ele se aposentou na temporada passada.

Aos 31 anos, Neymar pode não seguir no PSG na próxima temporada. O clube francês trabalha para negociar o atacante brasileiro, que está ausente dos gramados desde fevereiro para tratar uma lesão no tornozelo direito. Ele passou por cirurgia. O camisa 10 não goza de prestígio com a torcida, que o culpa pelos seguidos fracassos da equipe na tentativa do título inédito da Liga dos Campeões. Um grupo de torcedores do time parisiense fez um cerco à casa do brasileiro em Paris pedindo a sua saída. Ele tem contrato até 2027.

Confira a lista dos 50 atletas mais bem pagos do mundo:

Cristiano Ronaldo (Futebol) - US$ 136 milhões

Lionel Messi (Futebol) - US$ 130 milhões

Kylian Mbappé (Futebol) - US$ 120 milhões

LeBron James (Basquete) - US$ 119,5 milhões

Canelo Álvarez (Boxe) - US$ 110 milhões

Dustin Johnson (Golfe) - US$ 107 milhões

Phil Mickelson (Golfe) - US$ 106 milhões

Stephen Curry (Basquete) - US$ 100,4 milhões

Roger Federer (Tênis) - US$ 95,1 milhões

Kevin Durant (Basquete) - US$ 89,1 milhões

Giannis Antetokounmpo (Basquete) - US$ 89,1 milhões

Neymar (Futebol) - US$ 85 milhões

Russell Wilson (Futebol americano) - US$ 85 milhões

Russell Westbrook (Basquete) - US$ 82,1 milhões

Rory McIlroy (Golfe) - US$ 80,8 milhões

Tiger Woods (Golfe) - US$ 75,1 milhões

Cameron Smith (Golfe) - US$ 73 milhões

Brooks Koepka (Golfe) - US$ 72 milhões

Kyler Murray (Futebol americano) - US$ 70,5 milhões

Lewis Hamilton (Fórmula 1) - US$ 65 milhões

Max Verstappen (Fórmula 1) - US$ 64 milhões

Klay Thompson (Basquete) - US$ 60,9 milhões

Patrick Mahomes (Futebol americano) - US$ 59,3 milhões

Damian Lillard (Basquete) - US$ 58,6 milhões

Max Scherzer (Beisebol) - US$ 56,7 milhões

James Harden (Basquete) - US$ 55,1 milhões

Anthony Joshua (Boxe) - US$ 53 milhões

Jon Rahm (Golfe) - US$ 53 milhões

Aaron Rodgers (Futebol americano) - US$ 53 milhões

Mohamed Salah (Futebol) - US$ 53 milhões

Erling Haaland (Futebol) - US$ 52 milhões

Patrick Reed (Golfe) - US$ 52 milhões

Paul George (Basquete) - US$ 51,5 milhões

Kawhi Leonard (Basquete) - US$ 50,5 milhões

Bradley Beal (Basquete) - US$ 49,8 milhões

Derek Carr (Futebol americano) - US$ 48,9 milhões

Orlando Brown Jr. (Futebol americano) - US$ 48,6 milhões

Aaron Donald (Futebol americano) - US$ 48,5 milhões

Anthony Davis (Basquete) - US$ 48 milhões

Jimmy Butler (Basquete) - US$ 47,8 milhões

John Wall (Basquete) - US$ 47,8 milhões

Jordan Spieth (Golfe) - US$ 47,5 milhões

Luka Doncic (Basquete) - US$ 47,2 milhões

Scottie Scheffler (Golfe) - US$ 47,1 milhões

Sergio Garcia (Golfe) - US$ 46 milhões

Dak Prescott (Futebol americano) - US$ 46 milhões

Deshaun Watson (Futebol americano) - US$ 45,8 milhões

Serena Williams (Tênis) - US$ 45,3 milhões

Tom Brady (Futebol americano) - US$ 45,2 milhões