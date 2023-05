GitHub: veja destaques no Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade

Da Redação

Proporcionar mais felicidade e produtividade às pessoas desenvolvedoras é um objetivo importante para o GitHub. Por isso, em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade, a plataforma seleciona histórias de destaque de profissionais com deficiência, juntamente com anúncios de melhorias de acessibilidade no GitHub.

Amplificando vozes inspiradoras

De acordo com Ed Summers, Líder de Acessibilidade do GitHub, pessoas com deficiência frequentemente encontram preconceitos que impedem sua participação plena e igualitária em todas as áreas da vida, incluindo educação e emprego.

“É por isso que o GitHub e o The ReadME Project fornecem uma plataforma para profissionais com deficiência mostrarem suas contribuições e combater o preconceito”, ressalta.

GitHub: cases

Um dos exemplos é a história de Paul Chiou, desenvolvedor que tem paralisia do pescoço para baixo e está desbravando novos caminhos no campo da automação de acessibilidade, enquanto faz seu doutorado.

Para isso, ele utiliza um computador com software e hardware personalizados que ele mesmo projetou e construiu, e sua experiência lhe dá uma visão única das necessidades de outras pessoas com deficiência. Apesar de encontrar obstáculos, Paul se inspira a continuar inovando, tanto na vida cotidiana como nas atividades acadêmicas.

Outra inspiração é Becky Tyler, que utiliza apenas os movimentos dos olhos para usar seu computador, jogar e realizar outras atividades como desenhar, fazer transmissões ao vivo e escrever códigos. Ela começou a programar por meio de jogos, e seu desejo de jogar Minecraft a levou ao software open source e à colaboração. Atualmente, Becky estuda ciência da computação na Universidade de Dundee, na Escócia.

A professora de Becky, Dra. Annalu Waller lidera o Grupo de Pesquisa em Comunicação Aumentativa e Alternativa da Universidade de Dundee e tem mobilidade reduzida e um comprometimento da fala. Além de absorver inovações e usá-las para beneficiar pessoas com deficiência, sua experiência de vida guia e incentiva seus alunos.

Já Anton Mirhorodchenko, que tem dificuldade para falar e digitar com as mãos, explorou maneiras de usar o ChatGPT e o GitHub Copilot não apenas para ajudá-lo a se comunicar e expressar suas ideias, mas também para desenvolver software desde a arquitetura inicial até a criação do código. Por meio da colaboração criativa com seus colegas de equipe de IA, Mirhorodchenko se tornou uma força a ser reconhecida.

Recentemente, compartilhou suas ideias em um guia sobre como aproveitar o poder da IA generativa para o desenvolvimento de software.

Quebrando barreiras para pessoas com deficiência

Para Ed Summers, “o sucesso requer habilidades, e é por isso que o acesso igualitário à educação é um direito humano fundamental”. A equipe do GitHub Global Campus trabalha com esse princípio e está trabalhando para encontrar e remover sistematicamente as barreiras que podem bloquear futuros desenvolvedores com deficiências.

Por esse motivo, o GitHub tem trabalhado na acessibilidade da plataforma e recentemente lançou melhorias, como:

Nova experiência de navegação principal: projetada com a acessibilidade em mente desde o início, permite a navegação primária com um teclado;

Nova experiência de pesquisa de código: projetada pensando na acessibilidade, rápida e permite o uso com um leitor de tela;

Melhorias de acessibilidade do gráfico de contribuição: removem barreiras para usuários somente de teclado e leitores de tela, já que pessoas desenvolvedoras usam o gráfico de contribuição para aprender sobre as contribuições uns dos outros;

Melhorias de contraste de cores em todo o site para os temas claros e escuros foram fornecidas como cortesia do Primer, que é o GitHub Design System.

Segundo o Líder de Acessibilidade do GitHub, uma boa acessibilidade começa com o design, exigindo uma compreensão profunda das necessidades dos usuários com deficiência e suas tecnologias assistivas. Por isso, o GitHub Design, que tem se voltado para essa questão já há alguns anos e, hoje, celebra uma cultura transformadora nesse sentido.

“Quando penso no futuro da tecnologia, penso no GitHub Copilot, uma ferramenta de programação em pares de IA que aumenta a produtividade das pessoas desenvolvedoras e quebra barreiras ao desenvolvimento de software, e a equipe do GitHub Copilot lançou recentemente melhorias de acessibilidade para quem usa apenas de teclado e leitores de tela”, revela Summers.

“A equipe de acessibilidade do GitHub conta com diversas pessoas com deficiência, inclusive eu, e a empresa melhora continuamente a acessibilidade e inclusão dos processos que usamos para comunicar e colaborar. Um exemplo recente é o processo que usamos para retrospectivas. Ao final de nossa retrospectiva mais recente, notei que, como pessoa com deficiência visual, foi a retrospectiva mais acessível e inclusiva que já participei”, afirma Ed Summers.

GitHub: pensando no futuro

Ed Summers acrescenta que o programa de acessibilidade do GitHub prospera com a felicidade das pessoas desenvolvedoras com deficiência, e envia uma mensagem destinada a esses profissionais no Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade.

“Nosso sucesso é medido por suas contribuições, e o nosso trabalho é remover barreiras que estão no seu caminho para celebrar suas conquistas. Por isso, estamos satisfeitos com nosso progresso até agora, mas estamos apenas no aquecimento, já que há grandes coisas por vir”, conclui.