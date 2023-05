Obituário - 19 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/05/2023 | 07:30



Maestro Samuel Kerr

(São Paulo, 5-5-1935 – 17-5-2923)

Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o maestro Samuel Kerr tem uma história muito rica no mundo musical.

Maestro do Coral Paulistano, do Teatro Municipal de São Paulo, dos alunos de medicina da Santa Casa de Misericórdia.

Trabalhou em várias frente, divulgando o canto coral e os compositores brasileiros.

Professor aposentado da UNESP, trabalhou e incentivou os estudantes de música e artes a pesquisas sobre a história de São Paulo.

Promoveu a memória do caminho de D. Pedro I, da Penha ao Ipiranga, com o coral dos alunos da UNESP.

Foi presidente da SAMPA (Sociedade Amigos do Museu Paulista), onde trabalhou com a música com o coral dos funcionários do Museu Paulista.

No IHGSP, colaborou muito com o curso “São Paulo na História do Brasil” e muito intensamente na atividade “Sala Paulistana”, coordenando atividades, promovendo recitais de alunos e músicos recém formados e profissionais.

Maestro Samuel Kerr parte aos 88 anos.

SANTO ANDRÉ

Eglide Aparecida Mulini, 93. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

José Cícero Apolonio, 71. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Borracheiro. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Morais de Lima, 60. Natural de Santa Teresinha (PB). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Serralheiro. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hilda da Luz Coelho, 100. Natural de São José do Piauí (PI). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Parque das Paineiras, em Ferraz de Vasconcelos (SP).

Paulo Pascotto, 96. Natural de Tietê (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Iraci Cardoso Lagroteria, 83. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Menegueli, 81. Natural da Iconha (ES). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Leonilda de Souza Fernandes, 78. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Antonia Moreira Pimentel, 76. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Milton Silva do Carmo, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Antônio Carlos Sylvestre, 74. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Margarete Yagi, 73. Natural de Tupã (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Maria Lúcia Jovino, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

José Garcia de Oliveira, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Antônio Firmini dos Santos, 66. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Izilda Regina dos Santos Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Neuza Machado da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cruzeiro, em São Paulo. Dia 13, em São Bernardo. Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Eliana Santos de Almeida, 62. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1.3 Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida da Mota, 61. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Etelvina Maria da Silva, 55. Natural de Campos Sales (CE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Flaviana Florêncio da Silva, 45. Natural de Catende (PE). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Irma Bonzanino dos Santos, 85. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

José Carlos de Brito, 76. Natural de Jales (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Sônia Noel Pereira da Silva, 73. Natural de Natal (RN). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nazareth Lima, 70. Natural de Ipubi (PE). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ederaldo Correia, 59. Natural de Timbaúba (PE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Aparecida dos Santos Vieira, 52. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Madalena Ingirio Garcia, 89. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Luiz Carlos dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Deodato Martins de Morais, 84. Natural de Iguape (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério São José.