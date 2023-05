Alibaba tem lucro de US$ 2,4 milhões e supera expectativa no 4º trimestre fiscal

18/05/2023 | 10:46



O Alibaba teve lucro líquido de 23,5 milhões de yuans, equivalente a US$ 2,4 milhões, em seu quarto trimestre fiscal (encerrado no fim de março), revertendo prejuízo de 16,2 milhões de yuans observado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 18.

O lucro por ADR da gigante de comércio eletrônico chinesa entre janeiro e março foi de 9 yuans, ou US$ 1,31, ante perda de 6,07 yuans um ano antes.

Com ajustes, o ganho por ADR do Alibaba no período somou 10,71 yuans, ou US$ 1,56, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 9,44 yuans.

Já a receita teve leve expansão anual de 2% no trimestre, a 208,2 milhões de yuans (ou US$ 30,3 milhões), um pouco abaixo do consenso da FactSet, de 208,7 milhões de yuans.

O Alibaba também informou nesta quinta que sua diretoria aprovou proposta de lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da Freshippo, sua cadeia varejista de mantimentos e produtos frescos.