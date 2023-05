Estação de Metrô é rebatizada para homenagear professora

Da Redação



18/05/2023 | 10:07



O governo de São Paulo formalizou ontem a homenagem póstuma à professora Elisabeth Tenreiro com a alteração do nome da Estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela do Metrô. A parada no transporte sobre trilhos passa a se chamar Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro e receberá novos letreiros nas fachadas, plataformas e vagões em respeito à memória da vítima do ataque à escola estadual.

A homenagem foi definida por decreto publicado no Diário Oficial do Estado no mês passado, após abaixo-assinado entregue ao governador pela comunidade da escola na Vila Sônia, Zona Oeste da Capital.

A professora Elisabeth tinha 71 anos e foi vítima de um ataque à escola Thomazia Montoro no último dia 27 de março, enquanto iniciava uma aula de ciências.

Dezenas de educadores e cerca de 250 alunos da escola Thomazia Montoro participaram do ato, que teve a apresentação do coral do Instituto Baccarelli e do Quarteto de Cordas. Após falar ao público, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) descerrou uma placa com a nova denominação da estação.

“Quero cumprimentar a família da professora Elisabeth pela presença e, sobretudo, pela fortaleza e coragem de vocês. Obrigado por nos emprestar, durante esse tempo, a mãe de vocês, que esteve na escola transformando trajetórias e futuros”, disse o governador aos três filhos da educadora homenageada.

“Em nome da minha família, agradeço a essa turma linda e aos idealizadores desse projeto, que foram os alunos, a ideia partiu deles. Ela (Elisabeth Tenreiro) foi uma pessoa muito especial não só como mãe e avó, mas entendia que a educação poderia mudar o mundo”, afirmou Fernanda Moraes Barros, uma das filhas da professora.