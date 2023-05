Presidente do Fortaleza ataca arbitragem por pênalti para o Palmeiras: 'Erro imperdoável'

18/05/2023 | 09:51



O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, atacou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães pelo pênalti que concedeu ao Palmeiras no início da partida entre os dois times, na noite desta quarta-feira. A equipe paulista venceu por 3 a 0, em casa, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Mais um erro, mais uma vez na Copa do Brasil, estranho! Estávamos invictos há 13 jogos, a derrota veio, mas esse erro é imperdoável, porque é totalmente evitável. Árbitro em cima do lance e VAR com várias câmeras e não chama. Segue o baile, vamos nos manter na linha reta pelo bem do futebol, como tem que ser", criticou o dirigente, em suas redes sociais.

O lance controverso aconteceu nos primeiros minutos da partida. Aos 7, Rony e Caio Alexandre dividiram a bola dentro da área e o juiz anotou a penalidade a favor da equipe da casa. O encontrão entre os jogadores poderia até ser interpretado como falta de Rony no rival do Fortaleza.

"Tem coisas que por mais que se tente, não dá para entender. Por que o árbitro demora um tempo para marcar o pênalti inexistente? Por que o VAR não chama para ver? Jogadores, torcedores do Palmeiras, comentaristas diversos de arbitragem dizem que não foi pênalti. Está todo mundo errado e só árbitro e VAR certos?", questionou Marcelo Paz.

A partida de volta entre os dois times está marcado para dia 31 de maio, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com a vantagem, o Palmeiras pode perder por dois gols de diferença na capital cearense. A equipe tricolor precisa de quatro gols de vantagem para avançar diretamente. Se ganhar por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.