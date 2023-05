Museus preservam história da região com 46 mil itens em acervo

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



18/05/2023 | 09:40



Neste 18 de maio, em que é comemorado o Dia Internacional dos Museus, os municípios do Grande ABC contabilizam em torno de 46 mil itens nos acervos de seu museus, pinacotecas e centros históricos, que desempenham papel fundamental na preservação e celebração do patrimônio. São 14 espaços para moradores e visitantes conhecerem um

A Vila de Paranapiacaba, em Santo André, é expoente em divulgação da história do município. O local conta com cinco espaços, que guardam e preservam objetos e documentos. O Museu Castelo, por exemplo, tem escritório com projetos, sala de jantar, quarto do engenheiro, sala de tecnologia e de esportes. Já a Casa Fox retrata a residência da família ferroviária, com quarto, sala e cozinha.

Ainda na vila inglesa, a forjaria é uma antiga oficina que integra o galpão dos ferroviários, onde eram produzidas ferramentas e equipamentos. Já o CDARQ (Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo) tem exposição permanente sobre a formação urbana e arquitetura de Paranapiacaba. No Museu Tecnológico Ferroviário Funicular estão concentradas todas as máquinas, peças e sistema de tração da ferrovia.

Fundada em 1975, e instalada desde 2008 na Rua Kara, 105, no Jardim do Mar, a Pinacoteca de São Bernardo, com cerca de 9.500 obras, é um dos maiores espaços para exposições permanentes da região. Conforme informações do site do Paço, na parte interna, são mais de 1.500 artes de 575 artistas nacionais e internacionais. Na parte externa, o Jardim das Esculturas expõe seu acervo com 39 monumentos, além de três murais.

O local possui ainda a Biblioteca de Arte Ilva Aceto Maranesi, criada em 1990 com o nome de sua fundadora. No acervo há livros, catálogos, revistas, CDs e DVDs, entre outros.

No município sul-são-caetanense, os moradores da região podem descobrir um pouco mais da história no Museu de São Caetano (Rua Maximiliano Lorenzini, 122, Fundação), que possui mais de 5.000 peças do passado da cidade. São Caetano abriga, ainda, a Pinacoteca Municipal (Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, Santa Paula) com mais de 750 obras. As informações são da Fundação Pró-Memória de São Caetano, em seu site.

O MAP (Museu de Arte Popular) de Diadema, na Rua Professora Vitalina Caiafa Esquível, 96, é outro ponto de referência no assunto. O espaço reúne cerca de 700 obras dos mais importantes artistas populares do Brasil. Já o Centro de Memória de Diadema, na Avenida Alda, 255, Centro, guarda o acervo histórico da cidade, totalizando cerca de 20 mil itens.

No município mauaense, o Museu Barão de Mauá (Avenida Dr. Getúlio Vargas, 276) possui rico acervo de fotografias, objetos e documentos relacionados à história da cidade. Entre os 7.000 bens, há peças de porcelana do artista Yasushi Kojima, imigrante japonês dono de uma tradicional fábrica de porcelanas.

Em Ribeirão Pires, o Museu Histórico está localizado no Parque Oriental (Rua Major Cardim, 3.100, Estância Noblesse), conta com mais de 800 itens históricos. Já o CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli fica na Rua Miguel Prisco, 286. no Centro. No local funcionam o Coworking Municipal, o Espaço Flirp, biblioteca e Centro de Documentação Histórica, com cerca de 2.000 itens. Já a Pinacoteca, no mesmo local, conta com 400 obras. Rio Grande da Serra não possui museus.