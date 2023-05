Evento destaca luta por autonomia de pessoas com transtornos mentais

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



18/05/2023 | 09:24



Foi ao som de Ovelha Negra, de Rita Lee, que começou o desfile da 16ª edição do Mental Fashion Day. As músicas animadas, bandeiras reivindicando direitos, camisas estampadas, rostos pintados e roupas coloridas foram alguns dos detalhes que marcaram as apresentações de mais de 70 pacientes dos cinco Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e das sete casas terapêuticas de Santo André durante o evento realizado ontem na unidade andreense da UFABC (Universidade Federal do ABC).

O primeiro a desfilar foi Ricardo Américo, 52 anos. O paciente do Caps Chile desceu a rampa onde ocorreu o evento com uma camiseta que estampava a palavra “direitos”. Para ele, a animação tomou conta. Nem mesmo a responsabilidade de abrir os trabalhos abalou o sono dele. “Eu dormi que nem uma pedra antes de vir. Estava com medo de esquecer a letra das músicas que tocariam, mas depois fiquei tranquilo. Todas as coisas que estavam no evento, como cartazes e camisetas, foram feitas por nós.”

Ele contou que a parte mais importante é reforçar que os manicômios não devem existir. “São lugares fechados, muito ruins. Com 6 anos, estava internado na (ala de) psiquiatria. Já passei por manicômios, nos quais apanhei e sofri muito. Nos Caps você tem liberdade de ir e vir. É importante falar sobre isso”, relatou Ricardo Américo, conhecido pelos amigos como “o homem da música” por gostar de cantar clássicos do samba e da MPB (Música Popular Brasileira).

Depois de ele desfilar, outros pacientes dos Caps se apresentaram e reivindicaram direitos como saúde, cidadania, moradia, dignidade, autonomia e amor.

Em seguida, os moradores das residências terapêuticas tomaram conta do evento, com cartazes sobre direito à cultura, à identidade, à escolha, entre outros itens básicos para o bem-estar humano. “É emocionante porque, se não fosse a reforma psiquiátrica, essas pessoas que desfilaram estariam nos manicômios. No Estado de São Paulo, ainda são 536 pessoas nessas condições. Se a sociedade civil esquece da luta antimanicomial, ela se torna conivente com o sofrimento desses indivíduos”, destacou a psicóloga Marinês de Oliveira, coordenadora de saúde mental da Prefeitura de Santo André. Segundo ela, trabalhos como esse dão aos pacientes protagonismo e empoderamento.

OUTRAS ATIVIDADES

A programação do Mental Fashion Day aconteceu durante todo o dia na UFABC, com bingo, sarau, rodas de samba, oficinas de tranças, futebol e skate.

“A Prefeitura tem trabalhado muito para apoiar iniciativas da saúde mental, ainda mais em um momento pós-pandemia. Esse evento aumenta a autoestima e insere pessoas (com algum sofrimento psíquico) na comunidade. A arte e esporte são métodos alternativos de terapia e ressocialização”, comentou Gilvan Júnior, secretário de Saúde de Santo André.