AD Santo André pega Blumenau no ginásio Laís Elena pela Liga Nacional

Da Redação



18/05/2023 | 09:18



A equipe de Santo André recebe o Blumenau, de Santa Catarina, hoje, às 19h30, no Ginásio Municipal Laís Elena, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, pela quarta rodada do segundo turno da Liga Nacional de Basquete Feminino. Os dois times vêm de vitória no último compromisso.

Na terceira colocação geral da competição, com 16 pontos, o time do técnico Rafael de Souza venceu no domingo o Sampaio Basquete, de São Luís, no Maranhão, por 77 a 69 em confronto realizado no Laís Elena e com desempenho excepcional da ala Sassá, que anotou 23 pontos.

A equipe visitante, comandada por Bruna Rodrigues, ocupa a sexta colocação na tabela classificatória, com 14 pontos. No último compromisso, atuando no Ginásio Galegão, diante de sua torcida, o time venceu o Sodiê Mesquita, do Rio de Janeiro, por 91 a 74.

No duelo do primeiro turno, em partida realizada na cidade catarinense, as andreenses levaram a melhor, vencendo as donas da casa por 62 a 45, em jogo realizado em 9 de março.