EC São Bernardo vai em busca da primeira vitória no Paulistão

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



18/05/2023 | 09:13



O EC São Bernardo entra em campo hoje pela terceira rodada do Paulistão Feminino de 2023. As atletas do Cachorrão enfrentam o Red Bull Bragantino, às 11h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, no Interior. A partida será transmitida ao vivo no YouTube, pelo canal Futebol Paulista.

As meninas do Grande ABC querem apagar a má impressão deixada na rodada passada, quando foram derrotadas pelo Taubaté por 3 a 0, no Vale do Paraíba. Com apenas um ponto conquistado, o EC São Bernardo ocupa a 10ª posição na tabela classificatória – melhor apenas que Pinda Ferroviária SC e Realidade Jovem.

As adversárias do Cachorrão também perderam na rodada passada: 2 a 0 para o São Paulo, em Cotia. Com três pontos conquistados, o Red Bull Bragantino ocupa a sétima posição na tabela. A equipe da técnica Rosana dos Santos Augusto venceu o jogo de estreia, contra o Taubaté Futebol Feminino, por 2 a 0.

Maria Clara, zagueira do São Bernardo, reconhece a dificuldade do adversário, mas mantém o otimismo e confia na vitória. Ela quer, a todo custo, trazer a primeira vitória ao Grande ABC.

“Estamos com a expectativa muito grande, sabemos que enfrentar o RB Bragantino é muito difícil, mas não impossível. Vamos em busca da vitória e queremos levar os três pontos de volta para casa”, diz a zagueira do Cachorrão.

Amanda Gomes e Giovana Cardoso voltam a ficar a disposição do técnico Prisco Palumbo para a partida desta quinta-feira. Amanda deve voltar ao time titular, já Giovana deve iniciar o jogo no banco de reservas. A capitã Natalia Luana segue no departamento médico do clube, tratando de lesão.





ESCALAÇÃO

Com o retorno das atletas, Prisco deve escalar o EC São Bernardo com Danielle no gol; Sabrina Moura, Amanda, Maria Clara e Jeniffer Sampaio formando a linha defensiva; Thainá, Vitória e Ana Flávia no meio de campo; Maria Gabriela, Maria Fernanda e Thais formando o ataque.