Ribeirão faz mutirão para auxiliar na declaração de IR

18/05/2023 | 08:53



A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Universidade São Judas, promove no sábado o Imposto Solidário, com o objetivo de auxiliar os contribuintes da cidade a declararem o Imposto de Renda. A iniciativa será realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Rua Miguel Prisco, 53 – 2º andar), das 9h às 14h. A ação é voltada exclusivamente para moradores da cidade mediante à doação de 1 kg de alimento não perecível.

“A iniciativa visa ajudar principalmente pessoas que encontram dificuldades com os meios digitais, aquelas que também não tenham habilidade com o programa da Receita Federal e ainda quem não dispõe de recursos para pagar pelo serviço”, observa o prefeito Guto Volpi (PL).

O atendimento será realizado por ordem de chegada e será necessário levar todos os documentos, como CPF, RG, título de eleitor, cópia da última declaração de IR, comprovante de rendimentos e pagamentos, extratos, lista de bens, dados de contas bancárias, entre outros.

Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para entregar a declaração do IR. Quem perder o prazo está sujeito a pagar multa e pode sofrer outras penalidades.

A Receita Federal tem expectativa de receber entre 29.761 e 30.534 declarações de IR feitas por moradores de Ribeirão Pires. Até ontem à tarde, 21.030 tinham sido enviadas. O número equivale 70,66% do mínimo esperado e 68,87% do máximo.

Tem de prestar contas com a Receita quem obteve renda acima de R$ 28.559,70 em 2022 ou que recebeu rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mi, obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima de R$ 142.798,50, teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2022, de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.