Os 10 melhores filmes do século 21 – até o momento

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/05/2023 | 08:55



O site norte-americano The Hollywood Reporter aceitou a missão de selecionar os melhores filmes do século 21 – lançados até agora. Ao longo de alguns meses, várias reuniões do Zoom e inúmeros e-mails, seis críticos de cinema se reuniram para discutir e fazer a classificação. Aqui, você descobre as 10 primeiras posições. Para conferir a lista completa, com 50 nomes, clique aqui.

1. As Coisas Simples da Vida (2000)

A vida de classe média de NJ Jian parece estável, mas alguns problemas comuns irão iniciar uma crise. Sua sogra sofre um derrame e entra em coma, abalando emocionalmente sua esposa. A firma na qual é sócio corre risco de ir à falência, e ele é obrigado a ir ao Japão negociar com uma grande empresa. E ele ainda reencontra Sherry, seu primeiro amor de infância.

2. Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum (2013)

Entre os melhores filmes do século 21 está uma produção dos Irmãos Coen. O longa-metragem é ambientado em Nova York (EUA), nos anos 1960. Dentro do círculo de música folk de Greenwich Village, o cantor e compositor Llewyn Davis luta para ser descoberto e alcançar o sucesso.

3. Os Catadores e Eu (2000)

Neste documentário, a diretora Agnès Varda anda pelo interior da França, afastada das cidades que concentram a riqueza e o luxo. Ela se mistura a catadores e coletores que vão até uma feira em busca de sobras de alimentos. Ao mesmo tempo, conversa com eles, que versam sobre os mais variados assuntos, de política internacional até tragédias pessoais.

4. Zodíaco (2007)

Um serial killer aterroriza San Francisco, na Califórnia (EUA), durante os anos 1960 e 1970. Investigadores e jornalistas tentam descobrir a identidade do assassino e levá-lo à justiça. Enquanto isso, o autointitulado Zodíaco provoca as autoridades com mensagens criptografadas, enviadas por cartas aos maiores jornais da cidade. Está disponível na HBO Max.

5. Cidade dos Sonhos (2001)

A ingênua Betty sai do Canadá para se tornar atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela cruza com uma mulher que acaba de sofrer um acidente de carro e sequer se lembra do seu próprio nome. Juntas, elas vão tentar descobrir a verdade acerca da jovem. O filme está disponível via MUBI.

6. A Viagem de Chihiro (2001)

Única animação entre os melhores filmes do século 21. Na trama, Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados em porcos, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família à realidade. Assista na Netflix.

7. O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

Ennis Del Mar e Jack Twist se conheceram em Wyoming (EUA), em 1963, quando foram trabalhar para um rancheiro que criava ovelhas. Naquele ambiente solitário, eles desenvolvem um relacionamento. Quando o trabalho acaba, cada um segue seu caminho. Ambos se casam e vivem com as respectivas esposas. Até que um dia começam a marcar encontros e passam a manter um caso amoroso durante anos. Confira o título via Star+.

8. Amor à Flor da Pele (2000)

Outro dos melhores filmes do século 21 que está disponível no MUBI. O título é ambientado em Hong Kong, no início dos anos 1960. Dois vizinhos, Sr. Chow e Sra. Chan, criam um vínculo depois de começarem a suspeitar que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso juntos.

9. 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias (2007)

Em 1987, nos últimos dias do comunismo, Gabita está grávida e o aborto é ilegal na Romênia. Otilia, sua colega de classe na universidade, aluga um quarto em um hotel barato. Lá, elas recebem Sr. Bebe, que realizará o procedimento. Mas ao saber que a jovem está com a gravidez mais adiantada do que haviam informado, ele cobra um preço que as duas não estão preparadas a pagar.

10. Corra! (2017)

O último título entre os melhores filmes do século 21 está disponível no Amazon Prime Video, Star+ e Globoplay. Aqui, Chris é um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada branca. À primeira vista, o rapaz vê o comportamento excessivamente amoroso da família como uma tentativa nervosa de lidar com o relacionamento inter-racial, mas com o avançar do fim de semana, ele descobre algo perturbador.