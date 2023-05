Japão: líderes mundiais chegam em Hiroshima para encontro do G7

18/05/2023 | 08:38



Líderes mundiais chegaram em Hiroshima, no Japão, nesta quinta-feira, 18, para encontro do Grupo dos Sete (G7). O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida iniciou sua diplomacia ao se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após sua chegada.

Kishida deve manter conversas com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, um pouco mais tarde, antes do encontro de três dias de líderes das democracias ricas do mundo começar oficialmente na sexta-feira.

A aliança entre Japão e EUA é "a própria base da paz e segurança na região do Indo-Pacífico", disse Kishida a Biden, em comentários iniciais.

Enquanto os participantes do G7 se encontravam para Hiroshima, Moscou desencadeou outro ataque aéreo contra a capital ucraniana. Explosões fortes trovejaram por Kiev durante a madrugada, marcando a nona vez neste mês que ataques aéreos russos atingiram a cidade após semanas de relativo silêncio.

O G7 e convidados de vários outros países também devem discutir como lidar com a crescente assertividade e reforço militar da China, à medida que aumentam as preocupações de que ela poderia tentar tomar Taiwan à força, provocando um conflito mais amplo.

Em um duelo diplomático, o presidente chinês Xi Jinping está recebendo os líderes dos países da Ásia Central do Casaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão para uma cúpula de dois dias na cidade chinesa de Xian a partir desta quinta. Fonte: Associated Press.