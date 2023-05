Não vejo má-vontade no prefeito Marcelo Oliveira e estou aberto ao diálogo, diz Sargento Simões

Da Redação



18/05/2023 | 08:22



Conhecido pela sua atuação crítica à administração municipal, o vereador de Mauá Sargento Simões (Avante) reconheceu, em entrevista ao Diário, que não enxerga má-vontade na gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), embora considere que haja falhas no mandato do petista. “O governo pode até ter boa vontade, mas não adianta ter bom ténico com maus jogadores”, disse o vereador, referindo-se a alguns dos secretários municipais, como José Luiz Cassimiro, da Educação, segmento que ele faz as principais reclamações.

Segundo Simões, é papel do auxiliar do chefe do Executivo garantir o andamento do setor administrado. “O prefeito não tem condições de olhar tudo, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que ele escolhe seus secretários, que também precisam de bons auxiliares”, disse. “Nesse sentido, Marcelo está errando, porque não escolheu um time bom. Tem muito político e pouco técnico.”

Ainda que não integre à base aliada, Simões afirmou que estaria à disposição em dialogar com o prefeito de Mauá. “Até hoje ele não me procurou, mas poderia ter me chamado para ouvir minhas opiniões. Independentemente de ser de centro-direita, eu respeito as ideias da esquerda. Estou à disposição do prefeito Marcelo”, disse. “Entendo que a melhor forma de uma sociedade crescer é por meio da construção, no diálogo. Tudo começa pelo respeito e pelo diálogo.”

Para ele, não haveria qualquer incoerência em dialogar com um político de um espectro ideológico diferente. “Eu quero uma cidade melhor. O que não consigo aceitar, por exemplo, é que a administração municipal tenha 650 cargos comissionados. É importante que haja mais profissionalização na gestão”, explicou Simões. “Meu desejo era que o atual governo tivesse 70% de aprovação, mas infelizmente não é o caso. É muito ruim troca de comando, mas também é difícil reeleger quem está mal”, avaliou.

Ainda que já tenha se colocado como pré-candidato a prefeito em 2024, Simões disse que ainda é cedo para qualquer conclusão. “É um caminho que tem de ser construído. Acima da minha vaidade, do meu querer, está o povo de Mauá.”