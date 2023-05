Paulo Serra e Tarcísio entregam Avenida dos Estados revitalizada

Wilson Moço

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entregam amanhã, às 11h30, as obras de revitalização da Avenida dos Estados no trecho de Santo André, que compreende 17 quilômetros ida e volta entre as divisas com São Caetano e Mauá. Esta será a primeira vez que o chefe do Executivo estadual virá ao Grande ABC após vencer a eleição de outubro – marcou a saída do PSDB do poder em São Paulo depois de 28 anos – e assumir o Palácio dos Bandeirantes, no dia 1º de janeiro último.

As intervenções naquele que é um dos principais corredores de ligação do Grande ABC com a Capital exigiram investimento de aproximadamente R$ 78 milhões, dos quais cerca de R$ 34,5 milhões oriundos de convênio com o governo do Estado e R$ 43,3 milhões do município. Entre as melhorias, recapeamento, obras de drenagem, nova iluminação e paisagismo. A restauração do trecho que passa por Santo André era uma das prioridades da gestão, como o prefeito deixou claro em 2020, quando anunciou o início das obras, cuja sequência foi prejudicada pela pandemia de Covid-19..

Durante a entrevista coletiva para falar da esperada revitalização da avenida, no dia 29 de julho daquele ano, Paulo Serra mostrou capa publicada pelo Diário em 7 de janeiro de 2016, que chamava atenção para os sérios problemas da via e lembrava outra primeira página histórica do jornal, publicada 20 anos antes, com o título ‘Ninguém aguenta mais a Av. dos Estados’.

CAMPANHA

Na época, o Diário lançava campanha pública pioneira para apoiar a recuperação da avenida, que já então apresentava pontos de alagamento, desbarrancamento nas margens e buracos por toda extensão, problemas que só foram agravados ao longo dos anos, se tornando insustentável em alguns períodos, quando recebeu intervenções pontuais.

Segundo o chefe do Executivo, são mais de 30 mil veículos que circulam diariamente em todo trecho andreense, entre os quais muitos caminhões carregados com produtos que saem ou chegam ao município. “Vamos resolver não só o problema de mobilidade urbana, mas tornar esta avenida um eixo importante e em condições de receber todo tráfego, além de ser uma alça para empresas e indústrias que estão na cidade”, comentou na mesma época.

Paulo Serra também reforçou que recuperar eixo viário de suma importância para a cidade, em particular, e para a região como um todo, era desejo antigo dele, da população e de todos os condutores que trafegam com frequência pela avenida, mas que só agora pôde ser concretizado. “Há muitos anos que nossa cidade sonha com isso, e podemos entregar a reforma completa de toda essa extensão.”

