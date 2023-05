Miami vence Boston no primeiro duelo da final da Conferência Leste da NBA

18/05/2023 | 00:25



O Miami Heat venceu o Boston Celtics, por 123 a 116, nesta quarta-feira, no ginásio do adversário, no primeiro duelo da final da Conferência Leste da NBA, diante de 19.156 espectadores. Em uma disputa de sete jogos, as duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, mais uma vez em Boston. Quem vencer quatro partidas será o campeão.

Jimmy Butler, com 35 pontos, mais uma vez foi o cestinha da partida e o líder da equipe de Miami, que ainda contou com 20 pontos de Bam Adebayo e 15 de Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin e Kyle Lowry.

Do lado de Boston, com 30 pontos, Jayson Tatum foi o maior pontuador. Jaylen Brown anotou 22 e Malcom Brogdon converteu 19.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas Boston foi mais consistente no ataque e abriu vantagem de 66 a 57. Na segunda etapa, Miami forçou a marcação e fez o time da casa cometer erros. O terceiro quarto foi decisivo, quando os visitantes venceram por 46 a 25. Miami administrou a vantagem no último quarto para obter o importante resultado.