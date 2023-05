Luis Suárez marca e garante empate para o Grêmio diante do Cruzeiro em Porto Alegre

17/05/2023 | 21:50



Um gol de Luis Suárez garantiu ao Grêmio o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 31, às 20 horas, no Mineirão. Quem vencer, avançará para as quartas de final. Um novo empate, seja por qualquer placar, levará o duelo para os pênaltis.

No confronto entre os maiores campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro, que vive bom momento na temporada, foi ligeiramente superior no primeiro tempo e precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. William deu bela inversão de jogo e serviu Bruno Rodrigues. O atacante ajeitou para o pé direito e mandou no ângulo de Gabriel Grando.

A situação do Grêmio piorou aos 12 minutos, quando Pepê sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído. O Cruzeiro, por sua vez, continuou apertando e quase fez um golaço com Wallisson. Ele arriscou da entrada da área e mandou rente à trave.

O Cruzeiro poderia ter liquidado a fatura já no primeiro tempo, mas Kannemann salvou o Grêmio na tentativa de Bruno Rodrigues. Já Wesley, em grande jogada, teve o chute defendido por Bruno Grande. O Grêmio, por sua vez, ameaçou apenas com Suárez, que não estava vivendo uma grande noite.

No segundo tempo, o Cruzeiro resolveu recuar e passou a administrar a vantagem. Apesar disso, continuou criando boas oportunidades de gol. Aos 25 minutos, Henrique Dourado recebeu dentro da área e ajeitou para William. O lateral chegou chutando e mandou pela linha de fundo.

O Grêmio seguiu discreto, mas conseguiu arrancar o empate aos 33 minutos. Luis Suárez recebeu de Bitello e mandou um lindo chute de trivela no ângulo para salvar o time gaúcho da derrota em casa.

Mas não antes da última chance do Cruzeiro, que encaixou um belo contra-ataque. Bruno Rodrigues serviu Henrique Dourado, que pegou muito mal na bola e perdeu grande oportunidade de sair com a vitória de Porto Alegre.

O Grêmio volta a campo no domingo para fazer o clássico com o Internacional, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na segunda-feira, às 20 horas, o Cruzeiro recebe o Cuiabá, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 CRUZEIRO

GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio (Nathan), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo), Bitello e Cristaldo (Everton Galdino) e Vina (Zinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallissom (Machado), Neto Moura (Nikão) e Ramiro (Matheus Jussa); Wesley (Stênio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

GOLS - Bruno Rodrigues, aos oito minutos do primeiro tempo. Luis Suárez, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio, Kannemann e Reinaldo (Grêmio); Henrique Dourado, Ramiro e Wesley (Cruzeiro)

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).