Key Alves não entende perguntas ao preencher formulário e vira meme na web

17/05/2023 | 18:10



Na última terça-feira, dia 16, um erro cometido por Key Alves viralizou nas redes sociais, e a atleta logo virou meme e um dos assuntos mais falados do Twitter. Tudo começou após ela compartilhar as respostas que preencheu em um formulário e deixar claro que não sabia o que significava algumas das perguntas.

Na pergunta referente ao nome social, que é utilizado para pessoas trans que ainda não mudaram seu nome de registro, a jogadora de vôlei colocou seu apelido. No campo em que a pergunta Como você gostaria de ser tratado? estava, destinado a identificar por qual pronome a pessoa prefere ser identificada, a atleta respondeu Bem, né?.

A repercussão do meme na web dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas acharam a situação engraçada, outros ficaram indignados pelo fato de Key não ter entendido as perguntas do formulário.