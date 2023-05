Emílio Surita é diagnosticado com câncer no intestino e passa por tratamento

17/05/2023 | 18:10



Emílio Surita está passando por uma fase delicada de saúde após ter sido diagnosticado com câncer no intestino. A notícia foi divulgada pelo jornalista Odair Del Pozzo, mas ainda não foi confirmada pela família.

Surita está afastado do programa Pânico na Jovem Pan há algum tempo. Preocupados, os fãs do apresentador já estavam fazendo perguntas nas redes sociais, mas foi só na última terça-feira, dia 16, que eles receberam uma resposta oficial do programa avisando que ele voltaria em breve.

Segundo informações de Odair, Emílio estaria internado em um hospital particular em São Paulo e teria passado por um procedimento cirúrgico.

- Ele fez uma operação bastante delicada há quase uma semana e agora já está no quarto, ainda bem, com dreno, com tudo. Esta é a informação preliminar que eu tenho, estão tratando o caso com muita discrição.

E continua:

- Como você sempre brincou, brinque em cima daquilo que você supera. É grave, é, porque não é uma verruguinha. Força e sorte.