Haddad diz que é possível votar em junho a PEC da reforma tributária na Câmara

17/05/2023 | 17:27



Apesar de os esforços do governo estarem concentrados no texto do arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz ser possível que em junho seja votada a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária.

O grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados ainda estuda o tema. Inicialmente, o relatório seria entregue nesta semana, mas ficará para junho. O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) é o relator da matéria.

"Acredito que temos condição de votar em junho a PEC da reforma tributária na Câmara", disse Haddad.

O ministro defendeu que a reforma sobre os impostos de consumo é progressiva, porque vai onerar menos as camadas mais pobres e também traz a possibilidade de um cashback, fruto da reoneração da cesta básica.