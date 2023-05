Haddad diz que concorrência bancária está aumentando no Brasil

17/05/2023 | 17:11



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a concorrência bancária está aumentando no Brasil. Os comentários foram feitos durante sessão conjunta de comissões na Câmara dos Deputados.

"A concorrência bancária está aumentando no Brasil, estou reconhecendo aqui. As cooperativas aumentando, bancos digitais ganhando espaço e temos caminho para prosperar. Estamos estimulando, mandando uma série de medidas conjuntas da Fazenda com Banco Central", disse Haddad.

Ele afirmou que o mercado de capitais está recebendo muito estímulo e que o mercado de seguros cresceu.