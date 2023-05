Lançamento! Foo Fighters divulga Under You, música nova de seu próximo álbum

17/05/2023 | 17:10



Nesta quarta-feira, dia 17, Foo Fighters lançou Under You, música nova do 11° álbum da banda, But Here We Are, que estreia em 2 de junho. A faixa mistura um toque melancólico com o punk clássico do grupo.

Além da faixa nova, a banda aproveitou a data para anunciar mais uma novidade: um evento gratuito de streaming global, PREPARING MUSIC FOR CONCERTS, com muito rock & roll!

Além de performances exclusivas, o evento vai ter trechos de gravações por trás das câmeras exclusivas e mais algumas surpresas, segundo o anúncio da banda. FOO FIGHTERS: PREPARING MUSIC FOR CONCERTS está marcado para o dia 21 de maio, às 16h.