Jojo Todynho rebate polêmica envolvendo o seu nome: O preço de não ser bajuladora é muito mais difícil

Cheiro de polêmica no ar! Jojo Todynho mais uma vez viu o seu nome viralizar nas redes sociais. Dessa vez, a cantora foi citada pela funkeira Cariúcha após a participação de Anitta no podcast Quem Pode, Pod.

Tudo começou quando a poderosa falou da sua briga com Pabllo Vittar. Segundo Anitta, tudo aconteceu por causa de uma outra pessoa, mas ela não citou nomes. Com a declaração, Cariúcha rapidamente recorreu às redes para alfinetar Jojo, e afirmou que as máscaras sempre caem. Eita!

Após a repercussão, Jojo abriu uma live em seu Instagram e rebateu todos os comentários, mas evitou citar nomes.

- Infelizmente, você nunca vai ser uma Jojo Todynho. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil entender qual o brilho dela, o que que ela tem, meu Deus, por que ela conseguiu e eu não? Porque eu vivo a minha vida, eu construo minha história e vou atrás do que eu quero, sem querer nada de ninguém, sem subir degrau pisando em ninguém. O meu caráter, o Brasil todo conhece, sabe porque eu fiquei 3 meses e meio dentro de um reality e saí de lá campeã, pelos meus méritos, não foi por ter amizade com ninguém.

No final, Jojo ainda afirmou que não precisa ser refém de amizade por causa de status:

- Eu não preciso me justificar. Eu não preciso estar aonde não me cabe. Olha, o preço de não ser bajuladora, não babar ovo de ninguém é muito mais difícil. O processo é muito mais lento porque as pessoas querem que você abaixe a cabeça e bate Palma. Eu não bato Palma para ninguém, porque eu tenho caráter. Eu não estou aqui para ser refém de amizade por causa de status.

Cariúcha

A funkeira afirmou que Jojo seria a responsável por afastar Anitta e Pabllo Vittar, e colocou a boca no trombone em um vídeo nos stories do Instagram. Vale pontuar que a poderosa já fez as pazes com a cantora.

- Viu? Eu avisei pra vocês! Viram a Anitta aí no podcast da Gio Ewbank e Fê Paes Leme? Eu avisei pra vocês da história da Nescafé [Jojo Todynho] que estava mal resolvida. Que ela inventou um grupo [entenda a polêmica abaixo], criou da cabeça dela, inventou uma história e deixou a Pabllo levar hate à toa. Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé [Jojo Todynho] é do mal? Mas gente, as máscaras sempre caem! Estou aguardando teu processo, hein Nescafé? Porque tu é muito garganta! Tu fala muito! E ó, estou em Nova Iguaçu, qualquer coisa broto aí em Bangu. Pode vim arrumar confusão na minha porta!

E não parou por aí, já que Cariúcha ainda alfinetou Jojo:

- Viu aí, né? Que [ela disse] que vai tirar o que eu tenho e o que eu não tenho? [risos]. Gente, ela não vai na porta dos outros? Vem na minha linda! Eu acabo com tudo, hein? Eu acabo com tudo! Não estou de bobeira não! Sou de Nova Iguaçu! Estou aguardando o processo, não chegou nada para os meus advogados. Eu acabo com tudo! Vou chegar linda na audiência do fórum!