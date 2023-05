Presidente da CPI da Americanas defende punir quem cometeu fraude, sem desestabilizar economia

17/05/2023 | 16:32



Após instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o rombo contábil registrado na Lojas Americanas, o presidente do colegiado, deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE), defendeu punir quem tentou fraudar o mercado financeiro, mas sem desestabilizar a economia.

"Teremos um trabalho árduo pela frente. É um tema que precisamos ter muita responsabilidade, logicamente, tendo o compromisso de punir aqueles que possivelmente fraudaram ou tentaram fraudar o mercado financeiro. Mas, também temos que ter a consciência de não desestabilizar a economia do nosso país, principalmente no momento que nós vivemos", disse ele, logo após o início dos trabalhos da comissão. "O Brasil precisa ter um ambiente de negócios equilibrado, mas nós não podemos admitir qualquer tipo de fraude que possa arranhar a imagem do nosso país no que diz respeito a nossa economia", continuou.

A CPI terá 27 membros titulares e 27 suplentes.

Nos bastidores, parlamentares avaliam que as investigações podem ampliar o alvo, atingindo outras varejistas.