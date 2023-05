Deltan cassado e Moro na mira: Twitter viraliza 'grande dia' versus 'ditadura'

17/05/2023 | 16:15



A cassação da candidatura (e perda de mandato) do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e a aposta em Brasília de que o mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) terá o mesmo caminho resultaram em um alvoroço nas redes sociais, com a viralização no Twitter de hashtags como "grande dia" e "bem feito", por parte dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e "ditadura" pela oposição que defende o ex-procurador e o ex-juiz da Operação Lava Jato.

Um dos principais influenciadores aliados a Lula nas redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) comemorou: "Aqui se faz aqui se paga". O parlamentar publicou uma montagem sarcástica que faz referência a um dos momentos mais emblemáticos do ex-procurador na Lava Jato: a apresentação de PowerPoint responsabilizando Lula pelas denúncias do esquema de corrupção.

Mais tarde, o perfil oficial do governo federal no Twitter fez sátira semelhante à de Janones.

Bem feito

Usuários também comemoraram o fato de que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi unânime, ressaltando ainda o "bem feito" irônico, na mesma linha de que a cassação seria resultado da própria atuação do ex-procurador.

Solidariedade

A deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP) usou suas redes sociais para reafirmar apoio a Deltan. "Que a justiça prevaleça, e que Dallagnol possa prosseguir em sua nobre missão em busca da verdade, da justiça e do bem comum", disse. A parlamentar ainda prestou solidariedade ao colega e aos eleitores do ex-procurador.

O comentarista Adrilles Jorge, também solidário a Deltan, alegou que "o povo teve seu mandato cassado na ditadura brasileira".

Moro

A hashtag 'tic tac' também ganhou destaque nas postagens, indicando que o ex-juiz Sérgio Moro seria o próximo a perder o mandato. Eleito senador pelo União Brasil após lançar uma candidatura a presidente pelo mesmo Podemos de Dallagnol, Moro enfrenta no TRE-PR uma Ação Investigativa Judicial Eleitoral. O processo é movido pelo PL e baseado em supostas irregularidades de financiamento de campanha, o que o ex-juiz nega.