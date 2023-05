Polícia de Nova York confirma que perseguição de Príncipe Harry e Meghan Markle não teve feridos e nem presos

17/05/2023 | 16:11



Como você viu, o Príncipe Harry, Meghan Markle, e a mãe da ex-atriz, Doria Ragland, passam por uma situação super delicada em Nova York, nos Estados Unidos. Enquanto estavam voltando de um evento, o carro em que a família estava começou a ser perseguido por paparazzi.

Para a felicidade de todos, o carro do Duque e da Duquesa de Sussex não foi atingido. E, após o anúncio feito pelo porta-voz do casal chegar ao ouvido do público, o Departamento de Polícia de Nova York decidiu se pronunciar sobre o assunto, noticiando o Deadline. Apesar da perseguição ter dado um susto em todos os internautas, tudo está bem.

Na noite da última terça-feira, dia 16, a NYPD [Departamento de Polícia de Nova York] auxiliou a equipe de segurança privada que protegia o duque e a duquesa de Sussex. Muitos fotógrafos dificultaram o transporte. O Duque e a Duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, feridos ou prisões a respeito.

Ainda segundo o site, o prefeito da cidade, Eric Adams, também se pronunciou sobre o assunto. Em uma coletiva de imprensa, Eric repudiou o comportamento dos fotógrados e lembrou que a cidade de Nova York é super populosa, e os condutores precisam ter cuidado ao dirigirem.

Os paparazzi querem conseguir o clique certo, a história certa, mas a segurança pública deve estar em primeiro lugar. O relatório que eu recebi [diz que] dois dos nossos policiais poderiam ter sido feridos. Nova York é diferente de uma cidade pequena; você não deveria corre de forma alguma, mas essa é cidade altamente populosa.

Amizades na realeza

Antes da notícia da perseguição de Harry e Meghan tomar conta dos noticiários, quando o assunto era a Duquesa de Sussex e Kate Middleton, a inimizade delas era mencionada. Entretanto, segundo o Daily Mail, não era sempre que a Princesa de Gales tinha desafetos com as namoradas do filho caçula do Rei Charles III.

Quando o príncipe namorava Chelsy Davy, Kate não escondia que não era a maior fã da garota. Apesar de saírem juntas algumas vezes e até comparecerem a eventos reais, a esposa do Príncipe William não gostou de ter seu convite para fazer compras negado.

Já com Cressida Bonas a relação era melhor. No livro Spare, o Príncipe Harry revelou que William e Kate o alfinetavam ao falarem que gostavam muito de Cressida.